Идеальной системы нет, но есть твоя: как составить тренировочный план под себя

2:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Программа тренировок — это не просто список упражнений. Это ваш личный план, который либо приведёт к результату, либо навсегда отбьёт желание заниматься. Универсальных схем нет: то, что сработало у подруги, может загнать вас в стресс. В этой статье расскажем, как составить свою программу — эффективную, реальную и адаптированную под ваши цели.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спорт зале

Шаг 1. Определитесь с целью

Хотите сбросить вес, набрать мышечную массу или просто улучшить выносливость? От этого зависит выбор упражнений, объём и интенсивность.

Сила : базовые упражнения, 1-5 повторений, большой вес, долгий отдых.

: базовые упражнения, 1-5 повторений, большой вес, долгий отдых. Масса : 8-12 повторений, умеренный вес, средний отдых.

: 8-12 повторений, умеренный вес, средний отдых. Похудение : 12-16 повторений, кардио + круговые тренировки, короткие паузы.

: 12-16 повторений, кардио + круговые тренировки, короткие паузы. Выносливость: высокие повторения, лёгкий вес, длинные сеты.

Шаг 2. Оценивайте себя честно

Новичок, опытный, после травмы? Учитывайте текущее состояние: самочувствие, травмы, график, возраст. Не планируйте шесть тренировок в неделю, если едва находите силы на две.

Шаг 3. Баланс — важнее, чем модность

Тело работает как система. Программа должна включать:

Толчки и тяги (горизонтальные и вертикальные);

(горизонтальные и вертикальные); Работу ног (колено + тазобедренный сустав);

(колено + тазобедренный сустав); Пресс (прямые, боковые и вращательные движения);

(прямые, боковые и вращательные движения); Упражнения на одну сторону (выпады, тяга одной рукой, планки на локте).

Пренебрежение балансом = плохая осанка, боли и перекосы.

Шаг 4. Регулируйте нагрузку

Не каждый день одинаков. Иногда стоит облегчить тренировку, а иногда — сделать больше. Слушайте тело:

Усталость: сократите объём или делайте замены.

сократите объём или делайте замены. Полны энергии: добавьте сет или увеличьте вес.

добавьте сет или увеличьте вес. Дискомфорт: замените упражнение, не терпите.

Шаг 5. Отслеживайте прогресс

Без дневника — всё впустую. Фиксируйте упражнения, вес, повторения, ощущения. Через месяц вы уже будете видеть рост.

Шаг 6. Не забывайте про питание

Тренировки — половина результата. Хотите похудеть? Создайте дефицит калорий. Хочется расти? Нужен избыток и белок. Диета должна дополнять программу, а не саботировать её.

Вывод: идеальной программы нет. Но есть идеальная для вас

Тренировка должна быть интересной, доступной, сбалансированной и адаптивной. Не копируйте чужие планы. Делайте свой. И корректируйте его по ходу.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

