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Идеальной системы нет, но есть твоя: как составить тренировочный план под себя

2:51
Спорт

Программа тренировок — это не просто список упражнений. Это ваш личный план, который либо приведёт к результату, либо навсегда отбьёт желание заниматься. Универсальных схем нет: то, что сработало у подруги, может загнать вас в стресс. В этой статье расскажем, как составить свою программу — эффективную, реальную и адаптированную под ваши цели.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спорт зале

Шаг 1. Определитесь с целью

Хотите сбросить вес, набрать мышечную массу или просто улучшить выносливость? От этого зависит выбор упражнений, объём и интенсивность.

  • Сила: базовые упражнения, 1-5 повторений, большой вес, долгий отдых.
  • Масса: 8-12 повторений, умеренный вес, средний отдых.
  • Похудение: 12-16 повторений, кардио + круговые тренировки, короткие паузы.
  • Выносливость: высокие повторения, лёгкий вес, длинные сеты.

Шаг 2. Оценивайте себя честно

  • Новичок, опытный, после травмы? Учитывайте текущее состояние: самочувствие, травмы, график, возраст. Не планируйте шесть тренировок в неделю, если едва находите силы на две.

Шаг 3. Баланс — важнее, чем модность

Тело работает как система. Программа должна включать:

  • Толчки и тяги (горизонтальные и вертикальные);
  • Работу ног (колено + тазобедренный сустав);
  • Пресс (прямые, боковые и вращательные движения);
  • Упражнения на одну сторону (выпады, тяга одной рукой, планки на локте).

Пренебрежение балансом = плохая осанка, боли и перекосы.

Шаг 4. Регулируйте нагрузку

Не каждый день одинаков. Иногда стоит облегчить тренировку, а иногда — сделать больше. Слушайте тело:

  • Усталость: сократите объём или делайте замены.
  • Полны энергии: добавьте сет или увеличьте вес.
  • Дискомфорт: замените упражнение, не терпите.

Шаг 5. Отслеживайте прогресс

  • Без дневника — всё впустую. Фиксируйте упражнения, вес, повторения, ощущения. Через месяц вы уже будете видеть рост.

Шаг 6. Не забывайте про питание

  • Тренировки — половина результата. Хотите похудеть? Создайте дефицит калорий. Хочется расти? Нужен избыток и белок. Диета должна дополнять программу, а не саботировать её.

Вывод: идеальной программы нет. Но есть идеальная для вас

Тренировка должна быть интересной, доступной, сбалансированной и адаптивной. Не копируйте чужие планы. Делайте свой. И корректируйте его по ходу.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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