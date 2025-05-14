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Форма есть у всех — вопрос в том, что с ней делать: гид по типам телосложения

3:26
Спорт

Вы не одиноки, если смотрите в зеркало и мечтаете: вот бы меньше живот, вот бы попу подтянуть, а талию обозначить. Только вот природа уже дала нам стартовую форму — тип фигуры, с которым мы живём. И если подобрать тренировки и питание правильно, можно не бороться с телом, а работать с ним — и получать крутой результат.

Женщины разного телосложения
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщины разного телосложения

Груша

Особенности

  • Бёдра шире плеч, вес "уходит" в нижнюю часть, руки и грудь остаются стройными.

Как худеть

  • Больше кардио: быстрая ходьба, бег, эллипс, велосипед.
  • Тренировки для верха: отжимания, разведения с гантелями, тяга.
  • Силовые на ягодицы — дозированно, чтобы не увеличивать объём, а подтягивать.

Питание

  • Уменьшите простые углеводы, добавьте белок и клетчатку — они помогают "сушиться" внизу.

Песочные часы

Особенности

  • Равномерные пропорции, талия тонкая, округлые бёдра и грудь.

Как худеть

  • Кардио + силовые в балансе.
  • Уделите внимание прессу, ягодицам и спине.
  • Не переусердствуйте: слишком много кардио может "сжечь" объёмы, которые так хорошо смотрятся.

Питание

  • Равномерное по БЖУ, избегайте перекусов сладким — вес может "поплыть" в животе.

Овал

Особенности

  • Объём в животе, ноги и руки сравнительно стройные, талия слабо выражена.

Как худеть

  • Главное — регулярное кардио: ходьба, танцы, плавание.
  • Укрепляйте мышцы ног и спины: становая тяга, выпады, приседания.
  • Избегайте вертикальных нагрузок на пресс при сильном животе — начните с дыхательной гимнастики.

Питание

  • Контроль соли и сахара, дробный режим, много зелени и белка.

Прямоугольник

Особенности

  • Талия слабо выражена, грудь и бёдра примерно на одном уровне.

Как худеть

  • Силовые с акцентом на пресс и ягодицы.
  • Минимум кардио — иначе "сдуется" и то немногое, что есть.
  • Подойдёт тренинг на гипертрофию: работа на массу (умеренно).

Питание

  • Больше белка, орехов, полезных жиров. Главное — сохранять мышцы и делать рельеф.

Перевёрнутый треугольник

Особенности

  • Плечи шире бёдер, ноги стройные, грудь заметна, а вот ягодицы часто "теряются".

Как худеть

  • Тренируйте ягодицы и ноги: выпады, приседания, махи.
  • Кардио — велосипед, степпер, ходьба в горку.
  • Верх — без фанатизма: избегайте наращивания объёма.

Питание

  • Направьте внимание на баланс: белок + "медленные" углеводы, меньше соли — от неё задерживаются отёки на руках и лице.

Треугольник

Особенности

  • Широкие бёдра и ягодицы, узкий верх, как у "груши".

Как худеть

  • Силовые на спину, плечи, грудь — чтобы сбалансировать силуэт.
  • Кардио — интервальное или ходьба в горку.
  • Проработка пресса и стабилизаторов (планка, косые мышцы).

Питание

  • Белок + овощи в основе. Углеводы — до обеда, сладкое — по минимуму.

Главное правило

Не пытайтесь "перекроить" себя под чужой шаблон. Вместо этого стройте лучшую версию своего тела — с учётом того, что вам дала природа. Гармония — это не про идеал, а про баланс. И он у каждого свой.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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