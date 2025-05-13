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Первый раз в зале, на ринге или в бассейне? Вот как не выглядеть комично и не схватить травму

2:40
Спорт

Первая тренировка — это всегда стресс. Кажется, что все вокруг следят за тобой, а каждая ошибка — катастрофа. На самом деле, ошибаться — нормально. Гораздо хуже пытаться показать максимум на старте, забыв про технику и здравый смысл.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Разбираем типичные ошибки новичков в популярных видах спорта — и даём советы, как чувствовать себя увереннее с самого первого занятия.

Бокс: техника важнее силы

На первых тренировках хочется сразу показать, кто тут будущий чемпион. Новички выкладываются на все сто: бьют изо всех сил, забывая про стойку, защиту и дыхание. Итог — сбившееся дыхание, боль в суставах и потеря контроля.

  • Совет: начните с базовой техники. Научитесь двигаться, держать корпус, защищаться. И не переживайте, если что-то не получается — на тренировках никто не ждёт идеала, все были новичками.

Теннис: игра — не только руками

На старте часто кажется: главное — попасть по мячу посильнее. Но без правильного хвата ракетки и работы ног вы быстро устанете и не получите удовольствия. А если неправильно возьмёте ракетку с самого начала — переучиваться будет сложно.

  • Совет: следите за хватом, учитесь двигаться правильно, не спешите с силовыми ударами. Это не гонка — это игра, и в неё приятно играть, когда всё идёт от техники.

Тренажёрный зал: не геройствуйте

Одна из самых частых ошибок — сразу хвататься за тяжёлые веса и сложные тренажёры. Без подготовки это заканчивается травмами или перегрузкой. Плюс многие забывают про разминку — а она критически важна.

  • Совет: начните с лёгких упражнений, уделите 5-10 минут разминке, не стесняйтесь спрашивать у тренеров. Это нормально — быть новичком и учиться.

Плавание: не боритесь с водой

Даже если вы с детства плавали на речке, бассейн — другая история. Многие стараются плыть быстро, игнорируя технику и дыхание. В итоге — гипоксия, усталость и ощущение, что "не моё".

  • Совет: расслабьтесь. Научитесь держать тело на воде, следите за дыханием и положением корпуса. Плавание — не про силу, а про баланс и ритм.

Главное правило: не бояться быть новичком

Не обязательно уметь всё с первого раза. Важно — слушать тренера, не торопиться и не сравнивать себя с другими. Спорт — это путь, и первый шаг по нему делает каждый. Не усложняйте себе старт лишними ожиданиями.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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