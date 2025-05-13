Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают

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Боли в пояснице — одна из самых частых жалоб у людей любого возраста. Причина может крыться как в гиподинамии и неправильной осанке, так и в перегрузках, особенно при отсутствии мышечного корсета. К счастью, существует проверенный способ облегчить состояние и защитить спину — регулярные упражнения для поясницы.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Почему болит спина

Поясничный отдел ежедневно принимает на себя большую часть нагрузки. Если мышцы ослабевают, нарушается баланс — и в дело вступают боли. Причины могут быть разными:

Спазмы и перенапряжение мышц.

Грыжи и протрузии дисков.

Травмы и воспаления суставов.

Заболевания внутренних органов.

Банальное переутомление.

Что важно: даже лёгкий дискомфорт нельзя игнорировать. Чем раньше начнёте укреплять спину, тем выше шанс избежать хронических проблем.

Какие мышцы поддерживают поясницу

Поясничный отдел опирается на целую систему глубоких и поверхностных мышц: широчайшую, квадратную мышцу поясницы, выпрямляющие позвоночник, мышцы-вращатели, а также косые и поперечные мышцы живота. Все они формируют стабилизирующий "корсет", защищающий позвоночник от перегрузки.

Упражнения при болях и напряжении

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. На вдохе прогните спину вниз, на выдохе — округлите вверх. Повторите 10-15 раз.

Растяжка ягодичных мышц

Лягте на спину, одну ногу положите щиколоткой на колено другой. Руками обхватите бедро "нижней" ноги и подтяните к себе. Задержитесь на 20-30 секунд.

Упражнения для укрепления

Ягодичный мост

Из положения лёжа согните ноги, стопы на полу. На выдохе поднимайте таз до прямой линии со спиной. Вернитесь в исходное положение. Выполните 10-12 повторений.

Мёртвый жук

Лягте на спину, руки и ноги подняты вверх. Попеременно опускайте противоположную руку и ногу, не касаясь пола. Держите пресс в напряжении.

Что можно при грыже

В остром периоде — только щадящие упражнения, не вызывающие боли. В фазе ремиссии подойдут стабилизирующие упражнения:

Квадроплекс

Стоя на четвереньках, вытяните вперёд правую руку и назад левую ногу. Зафиксируйтесь на несколько секунд. Поменяйте стороны.

Полукобра

Лёжа на животе, ладони под плечами. Медленно прогнитесь, отрывая грудную клетку. Не должно быть боли.

Советы по технике

Разминайтесь перед тренировкой.

Увеличивайте нагрузку постепенно.

Не задерживайте дыхание.

Выполняйте упражнения плавно.

Прекращайте тренировку при боли.

Частые ошибки

Игнорирование боли: сигнал, что что-то идёт не так.

сигнал, что что-то идёт не так. Резкие махи и наклоны: могут усилить нагрузку.

могут усилить нагрузку. Тренировки при плохом самочувствии: опасны.

опасны. Упражнения с большим весом: неуместны при болях в пояснице.

Главное — системность

Упражнения для поясницы работают только при регулярной практике. Занимайтесь комфортно, прислушивайтесь к телу, консультируйтесь со специалистом. И помните: физическая активность — это не наказание, а способ заботиться о себе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

