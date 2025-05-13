Бегаешь, потеешь, устаёшь — а вес стоит? Возможно, ты упускаешь одну из этих причин

Кардио — отличный способ поддерживать здоровье и настроение, но… что делать, если вес упрямо не снижается, несмотря на регулярные пробежки? Возможно, причина вовсе не в тренировках, а в деталях, на которые обычно не обращают внимания.
Разбираем 5 главных причин, почему кардио не даёт ожидаемого эффекта.
Поначалу бег — стресс для организма. Он ускоряет метаболизм и действительно помогает сжигать калории. Но через пару недель тело адаптируется и тратит меньше энергии на привычную нагрузку.
Интенсивные занятия могут повышать чувство голода, особенно у женщин. И часто случается так: потренировались — и вознаградили себя ужином на две тысячи калорий. В результате, вместо дефицита — переедание.
Кардио помогает снижать вес, но не формирует тело. Если вы не подключаете силовые упражнения, метаболизм замедляется, мышцы не растут, а жир уходит всё медленнее.
Чрезмерное кардио, особенно на голодный желудок, может повышать уровень кортизола — гормона стресса. Он, в свою очередь, тормозит жиросжигание и может способствовать его накоплению.
Если кардио не сопровождается контролем питания, результат ждать сложно. Быстрые углеводы, нехватка белка, лишние перекусы — всё это мешает телу работать эффективно.
Кардио — это не панацея, а инструмент. И чтобы он работал, нужно следить за нагрузками, отдыхом и питанием. Вес не снижается? Значит, пришло время менять стратегию, а не винить себя. Поддержка, разнообразие и баланс — вот что действительно даёт результат.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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