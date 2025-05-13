Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монстр Франкенштейна ожил: что за оружие Британия перебросила Киеву
Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке
Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis
Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит
Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают
Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне
Тайны женского аппетита: нутрициолог раскрывает, почему вы не можете наесться
Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин
Кошки против собак: у одних девять жизней, но у других — шесть преимуществ

Бегаешь, потеешь, устаёшь — а вес стоит? Возможно, ты упускаешь одну из этих причин

3:13
Спорт

Кардио — отличный способ поддерживать здоровье и настроение, но… что делать, если вес упрямо не снижается, несмотря на регулярные пробежки? Возможно, причина вовсе не в тренировках, а в деталях, на которые обычно не обращают внимания.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Разбираем 5 главных причин, почему кардио не даёт ожидаемого эффекта.

Кардио однообразное или слишком короткое

Поначалу бег — стресс для организма. Он ускоряет метаболизм и действительно помогает сжигать калории. Но через пару недель тело адаптируется и тратит меньше энергии на привычную нагрузку.

Что делать

  • Добавьте интервалы. Например, 3 минуты бега в высоком темпе — 10 минут в лёгком. Или чередуйте разные активности: бег, велотренажёр, орбитрек, степ. Чем больше разнообразия, тем сложнее телу экономить энергию.

После кардио растёт аппетит

Интенсивные занятия могут повышать чувство голода, особенно у женщин. И часто случается так: потренировались — и вознаградили себя ужином на две тысячи калорий. В результате, вместо дефицита — переедание.

Что делать

  • Планируйте перекус заранее. Белковая еда — йогурт, орехи, творог — поможет насытиться без переизбытка калорий. И обязательно пейте воду: часто жажду путают с голодом.

Недостаток мышечной массы

Кардио помогает снижать вес, но не формирует тело. Если вы не подключаете силовые упражнения, метаболизм замедляется, мышцы не растут, а жир уходит всё медленнее.

Что делать

  • Добавьте силовые тренировки хотя бы 2 раза в неделю. Даже простые упражнения с собственным весом — отжимания, приседания, планки — запускают мышечный рост и увеличивают фоновое сжигание калорий.

Повышенный стресс и уровень кортизола

Чрезмерное кардио, особенно на голодный желудок, может повышать уровень кортизола — гормона стресса. Он, в свою очередь, тормозит жиросжигание и может способствовать его накоплению.

Что делать

  • Не забывайте про отдых. Включите в план тренировок йогу, прогулки, дыхательные практики. Иногда именно снижение общего стресса помогает сдвинуть вес.

Питание не сбалансировано

Если кардио не сопровождается контролем питания, результат ждать сложно. Быстрые углеводы, нехватка белка, лишние перекусы — всё это мешает телу работать эффективно.

Что делать

  • Создайте небольшой дефицит — 300-500 ккал в день. Считайте не только калории, но и соотношение белков, жиров и углеводов. Это не обязательно строгая диета, а просто осознанный подход к еде.

Кардио — это не панацея, а инструмент. И чтобы он работал, нужно следить за нагрузками, отдыхом и питанием. Вес не снижается? Значит, пришло время менять стратегию, а не винить себя. Поддержка, разнообразие и баланс — вот что действительно даёт результат.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Как трансформировать рынок логистики? Кейс предпринимателя Ивана Ягодкина
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк
Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию
ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР
Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок
Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут
Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.