Устал есть каждые 2 часа? Вот как набирать мышечную массу без постоянного жевания

Частое питание каждые полтора-два часа утомляет, сбивает график и делает набор мышечной массы настоящим стрессом. Но можно ли обойтись без дробного режима и при этом не терять мышцы? Да, если выстроить питание и тренировки грамотно.
Организм, лишённый регулярного поступления энергии и белка, начинает расходовать то, что проще всего — собственные ткани. Особенно если нет силовой нагрузки и в рационе не хватает ключевых нутриентов. Даже аэробика в лёгком режиме может приводить к "минусу", если калорий и белка не хватает.
Вот ключевые шаги:
Если едите 3 раза в день, каждый приём должен быть насыщен белками, углеводами и жирами. Пример:
Аэробика — это хорошо для выносливости и тонуса, но мышцы растут от сопротивления. Даже простые тренировки с собственным весом (отжимания, приседания, подтягивания) могут давать результат, если делать их с прогрессией. Добавьте:
Да. Главное — держать суточные калории и белок в норме, есть качественно, тренироваться с прогрессией и не бояться жирной пищи. Белковые коктейли — необязательны, если закрываете потребности обычной едой.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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