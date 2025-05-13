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Тренажёр — не волшебная палка: как не купить дорогую декорацию для спальни

3:17
Спорт

Домашний тренажёр — удобная альтернатива спортзалу, особенно если не хватает времени на поездки или не хочется тренироваться среди людей. Но выбор подходящей модели — не такая простая задача. Один тренажёр подойдёт для похудения, другой — для набора мышц, третий обеспечит универсальную нагрузку. Разбираемся, что и для кого.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес

Кардио или силовой: что вам нужно

Все домашние тренажёры делятся на два основных типа:

  • Кардиотренажёры: ускоряют обмен веществ, развивают выносливость, помогают снизить вес.
  • Силовые: используются для набора мышечной массы, повышения силы, формирования рельефа.

Если ваша цель — общее укрепление тела, разумно сочетать оба типа.

Варианты кардиотренажёров

  • Эллипсоид: нагружает всё тело, щадит колени. Хорош для тех, кто хочет снизить вес и не перегружать суставы.
  • Беговая дорожка: классика для развития выносливости. При умеренной интенсивности сжигает до 500 ккал за 30 минут.
  • Велотренажёр: безопасная нагрузка на нижнюю часть тела, подойдёт новичкам и тем, кто восстанавливается после травм.
  • Гребной тренажёр: работает до 80% мышц, особенно эффективен при проблемах со спиной.
  • Степпер: имитирует подъём по лестнице, формирует бёдра и ягодицы.
  • Райдер: активирует корпус, улучшает подвижность позвоночника.
  • Многофункциональные станции: объединяют несколько видов кардио и силовых упражнений.

Плюсы кардиотренировок

  • Снижение веса и улучшение тонуса.
  • Укрепление сердца и сосудов.
  • Развитие дыхательной системы.
  • Повышение гибкости суставов.
  • Детокс-эффект.

Минус: не подходят для набора мышц. Если цель — рельеф, кардио должно идти в дополнение к силовой нагрузке.

Силовые тренажёры: когда и зачем

Если приоритет — мышечная масса, силовые модели помогут прокачать основные группы: спину, грудь, плечи, ноги и руки. Современные конструкции безопасны и удобны, даже при тренировках без напарника.

Плюсы

  • Рост мышечной массы.
  • Рельеф и сила.
  • Укрепление суставов.
  • Возможность комбинирования с кардио.

Минус: при работе на силу сжигается меньше жира — основное топливо здесь гликоген и креатин.

Как выбрать тренажёр

  • Цель: худеете — кардио, качаетесь — силовой, нужна универсальность — комбинированная модель.
  • Функциональность: оцените, какие группы мышц задействуются.
  • Габариты: не каждый тренажёр уместится в городской квартире.
  • Материалы и сборка: надёжность и безопасность — приоритет.

Советы по сочетанию нагрузок

Если вы совмещаете силовые и кардио, делайте акцент на силовую работу, а в конце тренировки добавляйте лёгкое кардио: 15-20 минут в умеренном темпе. Это поможет "подсушиться" без потери мышц. Оптимальный пульс — 120-130 ударов в минуту.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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