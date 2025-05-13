Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте

Если вам не нравятся скручивания, приседания или тренировки на полу, у нас отличная новость: вы можете укрепить пресс, не ложась на коврик вообще.
Тренер MadFit (Мэдди Лимбурнер), звезда YouTube с миллионами подписчиков, предлагает 10-минутную тренировку пресса стоя, которая подойдет даже новичкам. Без повторов, без оборудования — и без отговорок.
Мэдди Лимбурнер специально составила этот комплекс для тех, кто не хочет ложиться на пол, но всё равно мечтает о рельефном прессе. Упражнения выполняются стоя, каждое длится по 45 секунд с 15-секундным отдыхом. Повторять движения не нужно — в этом и фишка: вы не устанете от монотонности, а тренировка будет ощущаться свежо и бодро.
Комплекс задействует все зоны кора: верхний и нижний пресс, косые мышцы живота, а также глубокие стабилизаторы. За счёт наклонов, подъёмов ног и скручиваний в стоячем положении, вы получаете тот же эффект, что и от тренировок на полу — только мягче для спины и коленей.
Тренировка длится всего 10 минут и подходит абсолютно всем. Мэдди ведёт вас от начала до конца, даёт мотивацию и напоминает: главное — не скорость, а контроль. Делайте движения медленно, задействуя мышцы пресса, и вы получите максимум пользы от каждой секунды. Такая техника увеличивает время под нагрузкой — важный фактор для роста и укрепления мышц.
Поскольку тренировка включает упражнения поочередно на каждую сторону тела, вы можете заметить мышечный дисбаланс: с одной стороны будет делать проще, с другой — сложнее. Это сигнал, что над симметрией стоит поработать.
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