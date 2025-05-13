Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте

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Если вам не нравятся скручивания, приседания или тренировки на полу, у нас отличная новость: вы можете укрепить пресс, не ложась на коврик вообще.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Тренер MadFit (Мэдди Лимбурнер), звезда YouTube с миллионами подписчиков, предлагает 10-минутную тренировку пресса стоя, которая подойдет даже новичкам. Без повторов, без оборудования — и без отговорок.

Почему стоит попробовать тренировку пресса стоя

Мэдди Лимбурнер специально составила этот комплекс для тех, кто не хочет ложиться на пол, но всё равно мечтает о рельефном прессе. Упражнения выполняются стоя, каждое длится по 45 секунд с 15-секундным отдыхом. Повторять движения не нужно — в этом и фишка: вы не устанете от монотонности, а тренировка будет ощущаться свежо и бодро.

Комплекс задействует все зоны кора: верхний и нижний пресс, косые мышцы живота, а также глубокие стабилизаторы. За счёт наклонов, подъёмов ног и скручиваний в стоячем положении, вы получаете тот же эффект, что и от тренировок на полу — только мягче для спины и коленей.

Тренируйтесь с тренером — без боли и скуки

Тренировка длится всего 10 минут и подходит абсолютно всем. Мэдди ведёт вас от начала до конца, даёт мотивацию и напоминает: главное — не скорость, а контроль. Делайте движения медленно, задействуя мышцы пресса, и вы получите максимум пользы от каждой секунды. Такая техника увеличивает время под нагрузкой — важный фактор для роста и укрепления мышц.

Упражнение как способ диагностировать себя

Поскольку тренировка включает упражнения поочередно на каждую сторону тела, вы можете заметить мышечный дисбаланс: с одной стороны будет делать проще, с другой — сложнее. Это сигнал, что над симметрией стоит поработать.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

