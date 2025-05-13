Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс и три порванных платья: Лера Кудрявцева раскрыла неожиданную правду о своей свадьбе с Игорем Макаровым
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
Кольцо не прощает креатив: какой поворотник включать по правилам

Минус 300 калорий за 15 минут: фитнес-тренер раскрыла суперкомплекс для всего тела

1:34
Спорт

Вы хотите быстро привести тело в тонус, но не готовы тратить время и деньги на зал? Фитнес-эксперт Пейдж Венер уверяет: всего четыре упражнения, которые можно выполнять где угодно, помогут вам прокачать всё тело. Главное — не откладывать.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Быстрая и эффективная тренировка без оборудования

Эксперт в интервью Men Today поделилась идеальной формулой для домашней тренировки: всего четыре базовых упражнения, которые активизируют всё тело и сжигают максимум калорий.

Вот что включает комплекс:

  • Приседания с выпрыгиваниями — мощно нагружают ноги и ягодицы, дают кардио-нагрузку.
  • Выпады назад — укрепляют нижнюю часть тела и улучшают баланс.
  • Планка — прорабатывает корпус, руки и улучшает осанку.
  • Скручивания — классика для прокачки пресса.

Каждое упражнение выполняется по 30 секунд, после чего — пять секунд отдыха. Закончив один круг, сделайте паузу на 30-60 секунд и повторите весь комплекс еще два раза. Вся тренировка займет меньше 15 минут, но заставит работать каждую мышцу.

Почему стоит тренироваться дома

По словам Венер, домашние тренировки — это удобно, недорого и эффективно. Кроме того, вы можете чередовать их с уличными активностями: пробежкой, быстрой ходьбой или тренировками на свежем воздухе. Такой подход делает занятия не только полезными, но и разнообразными.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Еда и рецепты
Почему в СССР манка по утрам была обязательной? Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали
Садоводство, цветоводство
Смешно, но факт: дачники доверили свой сад утке — и не прогадали Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
В России запустят первое производство алкалиновых батареек
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.