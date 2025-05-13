Минус 300 калорий за 15 минут: фитнес-тренер раскрыла суперкомплекс для всего тела

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Вы хотите быстро привести тело в тонус, но не готовы тратить время и деньги на зал? Фитнес-эксперт Пейдж Венер уверяет: всего четыре упражнения, которые можно выполнять где угодно, помогут вам прокачать всё тело. Главное — не откладывать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Быстрая и эффективная тренировка без оборудования

Эксперт в интервью Men Today поделилась идеальной формулой для домашней тренировки: всего четыре базовых упражнения, которые активизируют всё тело и сжигают максимум калорий.

Вот что включает комплекс:

Приседания с выпрыгиваниями — мощно нагружают ноги и ягодицы, дают кардио-нагрузку.

Выпады назад — укрепляют нижнюю часть тела и улучшают баланс.

Планка — прорабатывает корпус, руки и улучшает осанку.

Скручивания — классика для прокачки пресса.

Каждое упражнение выполняется по 30 секунд, после чего — пять секунд отдыха. Закончив один круг, сделайте паузу на 30-60 секунд и повторите весь комплекс еще два раза. Вся тренировка займет меньше 15 минут, но заставит работать каждую мышцу.

Почему стоит тренироваться дома

По словам Венер, домашние тренировки — это удобно, недорого и эффективно. Кроме того, вы можете чередовать их с уличными активностями: пробежкой, быстрой ходьбой или тренировками на свежем воздухе. Такой подход делает занятия не только полезными, но и разнообразными.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

