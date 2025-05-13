Минус 300 калорий за 15 минут: фитнес-тренер раскрыла суперкомплекс для всего тела

Вы хотите быстро привести тело в тонус, но не готовы тратить время и деньги на зал? Фитнес-эксперт Пейдж Венер уверяет: всего четыре упражнения, которые можно выполнять где угодно, помогут вам прокачать всё тело. Главное — не откладывать.
Эксперт в интервью Men Today поделилась идеальной формулой для домашней тренировки: всего четыре базовых упражнения, которые активизируют всё тело и сжигают максимум калорий.
Вот что включает комплекс:
Каждое упражнение выполняется по 30 секунд, после чего — пять секунд отдыха. Закончив один круг, сделайте паузу на 30-60 секунд и повторите весь комплекс еще два раза. Вся тренировка займет меньше 15 минут, но заставит работать каждую мышцу.
По словам Венер, домашние тренировки — это удобно, недорого и эффективно. Кроме того, вы можете чередовать их с уличными активностями: пробежкой, быстрой ходьбой или тренировками на свежем воздухе. Такой подход делает занятия не только полезными, но и разнообразными.
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