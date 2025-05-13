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Диетологи в шоке: тело сжигает жир мгновенно, стоит лишь сделать это

1:16
Спорт

Вы наверняка слышали, что жир нельзя сжечь быстро — только диеты, тренировки и месяцы усилий. Но правда в том, что тело может активизировать процессы жиросжигания почти мгновенно, стоит лишь правильно запустить его метаболизм.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Всё начинается с простого, но мощного воздействия: интенсивная нагрузка в коротком временном промежутке (например, спринт, прыжки или табата) буквально включает "турборежим" обмена веществ. В этот момент жир начинает использоваться в качестве топлива почти сразу — особенно если вы ничего не ели за пару часов до тренировки.

Но и это ещё не всё. Даже одно холодное обливание или контрастный душ активирует бурый жир, который сжигает калории, чтобы согреть тело. Это не магия — это биохимия.

Плюс: кофеин перед нагрузкой может дополнительно усилить эффект, ускоряя мобилизацию жира в кровь. Всё это — простые действия, которые запускают жиросжигание здесь и сейчас.

Главное — не останавливаться, ведь чем чаще вы даёте телу такой "вызов", тем активнее оно избавляется от запасов. Момент запуска — важен, а дальше всё зависит от твоей регулярности.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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