Фитнес-провал: эти 3 ошибки сводят на нет все ваши усилия в тренировках

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Решение начать регулярно заниматься спортом само по себе является хорошим. Однако важно знать ряд правил, чтобы ваши усилия не остались без внимания.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спорт зале

Чтобы убедиться, что физическая активность помогает замедлить преждевременное старение и улучшить общее состояние здоровья, особенно с помощью упражнений, важно знать, какие три ошибки влияют на желаемую производительность.

Программа должна быть разнообразной

Одна из ошибок, которую мы чаще всего совершаем, — это проведение очень похожих тренировок с небольшими вариациями.

Важно вносить разнообразие, которое будет определяться разными дистанциями, интенсивностью, техническими упражнениями, силой, подвижностью, координацией и проприоцепцией.

Без стратегического подхода сложно создать достаточный стимул для адаптации организма (улучшение мышц, сердечно-сосудистой системы или метаболизма).

Поэтому вам следует разработать план тренировок, разработанный на основе ваших целей (сжигание жира, набор мышечной массы, повышение выносливости), вашего уровня физической подготовки и любых ограничений. Он должен включать постепенное увеличение частоты, интенсивности и объема.

Недооценка важности отдыха и восстановления

Время отдыха почти так же важно, как и тренировки, и принято считать, что тренироваться нужно каждый день. Следует сочетать дни тренировок с днями отдыха, которые могут быть активными, например, прогулками.

Именно во время периодов отдыха мышцы восстанавливаются, растут и адаптируются к стимулу.

Несоблюдение сбалансированной диеты

Диета является основополагающим фактором для наращивания мышечной массы и получения достаточного количества энергии для тренировок. Пренебрежение ею — одна из самых распространенных ошибок.

Важно убедиться, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, которая поддерживает баланс между сжигаемыми во время упражнений калориями и потребляемыми в течение дня.

Это должна быть диета, богатая белком, чтобы поддерживать мышечную массу.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

