Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не надо пилить и жечь: простой способ обыграть старый пень
Забудь про освежители: 10 простых трюков, которые реально убирают запах из туалета
Эти удобрения делают томаты гигантами — и стоят почти ничего
Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды
Гренландия открывает двери: новый проект по добыче анортозита
Тепловозы СССР: как железнодорожные монстры меняли страну
Тест на человечность: ИИ уже заменил нас, машина оказалась человечнее человека
Уважение, но не дружба: Екатерина Дубакина поделилась подробностями совместной работы с Анастасией Заворотнюк
Когда популярность убивает: Балеарские острова теряют свою прелесть из-за блогеров

Фитнес-провал: эти 3 ошибки сводят на нет все ваши усилия в тренировках

2:18
Спорт

Решение начать регулярно заниматься спортом само по себе является хорошим. Однако важно знать ряд правил, чтобы ваши усилия не остались без внимания.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спорт зале

Чтобы убедиться, что физическая активность помогает замедлить преждевременное старение и улучшить общее состояние здоровья, особенно с помощью упражнений, важно знать, какие три ошибки влияют на желаемую производительность.

Программа должна быть разнообразной

Одна из ошибок, которую мы чаще всего совершаем, — это проведение очень похожих тренировок с небольшими вариациями.

Важно вносить разнообразие, которое будет определяться разными дистанциями, интенсивностью, техническими упражнениями, силой, подвижностью, координацией и проприоцепцией.

Без стратегического подхода сложно создать достаточный стимул для адаптации организма (улучшение мышц, сердечно-сосудистой системы или метаболизма).

Поэтому вам следует разработать план тренировок, разработанный на основе ваших целей (сжигание жира, набор мышечной массы, повышение выносливости), вашего уровня физической подготовки и любых ограничений. Он должен включать постепенное увеличение частоты, интенсивности и объема.

Недооценка важности отдыха и восстановления

Время отдыха почти так же важно, как и тренировки, и принято считать, что тренироваться нужно каждый день. Следует сочетать дни тренировок с днями отдыха, которые могут быть активными, например, прогулками.

Именно во время периодов отдыха мышцы восстанавливаются, растут и адаптируются к стимулу.

Несоблюдение сбалансированной диеты

Диета является основополагающим фактором для наращивания мышечной массы и получения достаточного количества энергии для тренировок. Пренебрежение ею — одна из самых распространенных ошибок.

Важно убедиться, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, которая поддерживает баланс между сжигаемыми во время упражнений калориями и потребляемыми в течение дня.

Это должна быть диета, богатая белком, чтобы поддерживать мышечную массу.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова? Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Генетический сбой или магия: откуда берутся черепаховые коты
Чизкейк по домашнему: как из бюджетных ингредиентов сделать десерт, достойный витрины
Топ-5 самых необычных блюд Кавказа и Средней Азии времён СССР
Розы без тли и клеща: простой способ, который работает
Секреты притяжения: почему русские женщины вызывают не только восхищение, но и страх у американцев
Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет
Не для слабонервных: как безобидные очки доводят до глаукомы и катаракты
Виноград без лопнувших ягод: как поливать правильно, а не на авось
Один ингредиент, который заменит и молоко, и загуститель: результат как из ресторана
Бритву оставь в ванной: 6 способов навсегда забыть про катышки на одежде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.