Не удерживаете баланс? Что это может значить для вашего здоровья — новый метод оценки старения

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Ученые выяснили, что те, кто не способен удерживать равновесие на одной ноге в течение 10 секунд, имеют в два раза больше шансов умереть в течение следующего десятилетия по сравнению с теми, кто проходит тест.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Хотя сегодня невозможно точно предсказать продолжительность жизни, это грубая оценка, которая учитывает множество факторов, включая риск хронических заболеваний и фактическое состояние наших физических сил.

Это новое исследование, упомянутое выше, упрощает оценку нашей продолжительности жизни до одного теста: встать на одну ногу и продержаться в таком положении не менее 10 секунд, не падая.

Другие тесты на мобильность, которые можно добавить для диагностики здорового возраста, включают ходьбу (на основе темпа), силу хвата и качество мышц вокруг коленей.

Поддержание хорошего баланса требует координации других систем, и все они со временем изнашиваются. Новые результаты этого исследования показывают, что чем дольше мы способны стоять на одной ноге, тем меньше вероятность нашего нервно-мышечного старения.

Уточнения

Равнове́сие или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.

