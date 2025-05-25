Ягодицы и пресс станут крепкими как сталь: научитесь делать выпады правильно

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выпады — один из таких распространенных терминов, которые также называют десплантами. Узнайте, как выполнять упражнение правильно.

Фото: freepik выпады

Эти "простые" силовые упражнения можно выполнять дома, хотя мы рекомендуем делать это после изучения основ с тренером и составления четкого, полного плана тренировок, чтобы избежать травм или некачественного выполнения.

Выпады — это упражнения с собственным весом, которые особенно укрепляют ноги и могут выполняться в стороны для дополнения стандартных движений и проработки других углов. На базовом уровне боковой выпад помогает нам расширить целевые области во время тренировок нижней части тела.

Для правильного выполнения (и во избежание травм) мы должны выставить одну ногу вперед, удерживая другую на месте, чтобы опустить тело вертикально к полу и образовать с ногами угол в 90 градусов.

Не касаясь пола коленом задней ноги, сохраняем положение и возвращаемся в исходное положение, чтобы повторить упражнение с другой ногой. Спина всегда должна оставаться прямой, а корпус активным.

Важно, грудь следует держать приподнятой на протяжении всей тренировки. Важно отметить, что колено передней ноги никогда не выходит за линию носка.

Как и перед любой тренировкой, важно разогреть мышцы заранее.

Выпады также задействуют большую ягодичную мышцу, особенно если мы слегка наклоняемся вперед, чтобы активировать ее еще больше. Если же, с другой стороны, мы будем держать спину полностью прямой и вертикальной, мы будем укреплять четырехглавые мышцы. Идея состоит в том, чтобы объединить обе позиции для расширения диапазона силы.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом или с утяжелением, используемое для развития мышц ног.

