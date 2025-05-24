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Как обрести накаченное тело без лишнего жира: попробуйте этот вид тренировок

1:24
Спорт

Включение в вашу программу тренировок кардио и силовых тренировок поможет вам достичь поставленных целей. Однако что следует практиковать в первую очередь, чтобы оптимизировать физическую работоспособность?

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

Согласно статье, написанной Рэндалом Клейтором, доцентом кафедры питания и здоровья в Университете Майами, ответ зависит от нескольких факторов, таких как возраст, уровень физической подготовки, история тренировок и цели.

Аэробные упражнения, такие как бег или плавание, улучшают кардиореспираторную выносливость и снижают риск хронических заболеваний. С другой стороны, силовые тренировки с поднятием тяжестей укрепляют мышцы и повышают выносливость.

Сочетание обоих типов упражнений за одно занятие дает значительные преимущества.

Эксперт предлагает подбирать порядок упражнений в соответствии с личными предпочтениями и конкретными целями. Спортсмены высокого уровня могут выбрать силовые тренировки перед кардиотренировками или разнести две сессии в разное время дня, чтобы снизить негативное влияние на результаты.

Таким образом, для достижения ваших фитнес-целей важно найти правильный баланс между силовыми тренировками и кардионагрузками, соответствующий вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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