Как обрести накаченное тело без лишнего жира: попробуйте этот вид тренировок

Включение в вашу программу тренировок кардио и силовых тренировок поможет вам достичь поставленных целей. Однако что следует практиковать в первую очередь, чтобы оптимизировать физическую работоспособность?
Согласно статье, написанной Рэндалом Клейтором, доцентом кафедры питания и здоровья в Университете Майами, ответ зависит от нескольких факторов, таких как возраст, уровень физической подготовки, история тренировок и цели.
Аэробные упражнения, такие как бег или плавание, улучшают кардиореспираторную выносливость и снижают риск хронических заболеваний. С другой стороны, силовые тренировки с поднятием тяжестей укрепляют мышцы и повышают выносливость.
Сочетание обоих типов упражнений за одно занятие дает значительные преимущества.
Эксперт предлагает подбирать порядок упражнений в соответствии с личными предпочтениями и конкретными целями. Спортсмены высокого уровня могут выбрать силовые тренировки перед кардиотренировками или разнести две сессии в разное время дня, чтобы снизить негативное влияние на результаты.
Таким образом, для достижения ваших фитнес-целей важно найти правильный баланс между силовыми тренировками и кардионагрузками, соответствующий вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.