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Как нарастить мышцы и одновременно сжечь жир: узнайте, что такое рекомпозиция тела

2:43
Спорт

Соблюдая регулярные силовые тренировки, сбалансированное питание и достаточный отдых, вы можете одновременно увеличить мышечную массу и уменьшить количество жира в организме.

Тренировка на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка на улице

Наращивание мышечной массы при одновременном снижении уровня жира в организме, известное как рекомпозиция тела, является целью многих людей, хотя это нелегкий и небыстрый процесс. Однако при правильном сочетании сбалансированного питания, эффективных тренировок и адекватного отдыха этого можно добиться.

"Мы говорим о рекомпозиции тела, когда нам удается одновременно сбросить жир и набрать мышечную массу. Хотя этого хочет достичь каждый, мало кто это делает, а многие остаются в подвешенном состоянии, преследуя эту цель", — пишет Fitness Real.

Важно соблюдать диету, которая соответствует вашим целям, гарантируя, что вы потребляете достаточное количество калорий из полезной пищи, а не из вредной. Крайне важно включать в свой рацион достаточное количество белка, сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки.

Чтобы рекомпозиция тела пошла успешно, следует избегать следующих продуктов:

  1. Продукты быстрого приготовления и глубокой переработки: эти продукты, как правило, содержат много калорий, сахара, насыщенных и трансжиров и мало питательных веществ.20:16
  2. Его употребление может привести к увеличению веса и затруднить потерю жира.
  3. Булочки, пирожные и другая выпечка: они содержат много сахара и калорий и способствуют увеличению веса.
  4. Сладкие напитки: это один из основных источников добавленного сахара в западном рационе, который может привести к увеличению веса и затруднить потерю жира.
  5. Алкогольные напитки: Алкоголь содержит пустые калории, которые могут способствовать увеличению веса.

Чтобы увеличить мышечную массу, вам необходимо потреблять больше калорий, чем вы сжигаете. Важно поддерживать умеренный избыток калорий, чтобы избежать чрезмерного набора жира в организме. Этот умеренный избыток калорий обеспечит питательными веществами, необходимыми для восстановления и роста мышц, не приводя к избыточному весу.

Силовые тренировки, такие как поднятие тяжестей, необходимы для стимуляции роста мышц. Сосредоточьтесь на комплексных упражнениях, задействующих одновременно несколько групп мышц. Также полезно включать кардиоупражнения для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и сжигания дополнительных калорий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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