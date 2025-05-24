Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность

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Скандинавская ходьба — популярный вид физических упражнений, сочетающий в себе простую ходьбу с эффективным использованием специально разработанных палок. Этот вид спорта, зародившийся в Финляндии 1930-х годов как летняя тренировочная программа для лыжников, приобрел международную популярность.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Это безопасное занятие, которое оказывает положительное влияние как на физическое состояние, так и на здоровье человека, который им занимается. Скандинавская ходьба улучшает выносливость, силу, гибкость, координацию и равновесие, что приводит к улучшению здоровья опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Скандинавская ходьба отличается использованием лыжеподобных палок, которые не только тренируют мышцы верхней части тела, но и обеспечивают импульс для движения вперед.

Также во время скандинавской ходьбы вы тратите на 40 процентов больше энергии, чем при обычной.

Скандинавская ходьба подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, отличается щадящим воздействием на суставы и практичностью на открытом воздухе.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

