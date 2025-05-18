Похудеть получится быстро и эффективно: лучшие мини-тренировки для сжигания калорий

Мини-тренировки, микроупражнения или "перекусы" могут быть столь же эффективны, как и 20-минутная прогулка, с точки зрения сжигания калорий, содействия снижению веса и улучшения здоровья сердца.
Исследование показало, что ультракороткие мини-тренировки (около семи минут) могут быть столь же эффективными, или даже более эффективными, чем длительные упражнения.
В нем сравнивали длительные непрерывные прогулки с короткими прерывистыми прогулками на беговой дорожке и лестничном тренажере, и было обнаружено, что "усредненное по времени потребление кислорода и метаболические затраты выше в течение коротких периодов, чем в течение более длительных периодов". Другими словами, больше энергии использовалось за более короткие периоды времени.
Вот несколько упражнений, рекомендованных тренером Люси Коуэн, которые можно выполнять микрокомандами по 30 секунд или более, в зависимости от имеющегося времени:
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