Опасное похудение: эти пять самых абсурдных диет в истории едва не погубили людей

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

В погоне за идеальной фигурой многие женщины готовы на самые смелые поступки. Кто-то не вылазит из спортзала, кто-то начинает ходить по 20 тысяч шагов в день, а кто-то кардинально меняет рацион питания. Однако есть диеты, которые могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Диетолог, терапевт, нефролог Регина Ахуньянова назвала пять самых странных и абсурдных в истории диет.

Диета на ватных шариках

Её любили модели, которые ели пропитанные соком цитрусовых ватные шарики. Они утверждали, что такой метод помогает им чувствовать сытость без потребления калорий.

Однако на такой диете недалеко и до летального исхода.

Метод "Спящая красавица"

Те, кто ее придерживается, сокращают суточный объём еды путём увеличения продолжительности сна.

Иногда девушки принимали сильные препараты, чтобы спать дни напролёт. Однако из-за этого может произойти нарушение метаболизма, падение иммунитета и появление тяжёлых последствий для ЦНС.

Диета на детском питании

Известные актрисы увлекались идеей замены обычной еды детскими пюре и кашами. Однако эта еда не сбалансирована по микроэлементам и витаминам для взрослых людей.

Диета с глистами

Кто-то, чтобы похудеть, даже специально заражали себя гельминтами, надеясь, что паразиты съедят лишнюю пищу.

В итоге происходила интоксикация организма, тяжелейшее поражение внутренних органов и появлялся риск смертельного исхода, пишет "Чемпионат".

Диета на энергетиках

Новая Зеландия потрясла мир историей женщины, которая пила по 14 банок энергетика в день. Это был весь её суточный рацион. За короткое время ей удалось потерять 45 килограммов, но у нее случился тяжёлый сердечный.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

