Опасное похудение: эти пять самых абсурдных диет в истории едва не погубили людей

В погоне за идеальной фигурой многие женщины готовы на самые смелые поступки. Кто-то не вылазит из спортзала, кто-то начинает ходить по 20 тысяч шагов в день, а кто-то кардинально меняет рацион питания. Однако есть диеты, которые могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.
Диетолог, терапевт, нефролог Регина Ахуньянова назвала пять самых странных и абсурдных в истории диет.
Её любили модели, которые ели пропитанные соком цитрусовых ватные шарики. Они утверждали, что такой метод помогает им чувствовать сытость без потребления калорий.
Однако на такой диете недалеко и до летального исхода.
Те, кто ее придерживается, сокращают суточный объём еды путём увеличения продолжительности сна.
Иногда девушки принимали сильные препараты, чтобы спать дни напролёт. Однако из-за этого может произойти нарушение метаболизма, падение иммунитета и появление тяжёлых последствий для ЦНС.
Известные актрисы увлекались идеей замены обычной еды детскими пюре и кашами. Однако эта еда не сбалансирована по микроэлементам и витаминам для взрослых людей.
Кто-то, чтобы похудеть, даже специально заражали себя гельминтами, надеясь, что паразиты съедят лишнюю пищу.
В итоге происходила интоксикация организма, тяжелейшее поражение внутренних органов и появлялся риск смертельного исхода, пишет "Чемпионат".
Новая Зеландия потрясла мир историей женщины, которая пила по 14 банок энергетика в день. Это был весь её суточный рацион. За короткое время ей удалось потерять 45 килограммов, но у нее случился тяжёлый сердечный.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.