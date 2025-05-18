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Новая тенденция среди бегунов — она помогает снизить утомляемость и улучшить фигуру

1:49
Спорт

Регулярные тренировки — одна из наиболее часто повторяемых рекомендаций экспертов в области здравоохранения. Во многих случаях следовать советам "мучительно", поскольку достижение видимых результатов требует титанических усилий и множества трудностей, которые невозможно вынести, если мы не в форме.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Джеффинг, хотя для многих это может показаться чем-то новым, — это не новый вид спорта. Еще в 1970-х годах американский легкоатлет-олимпийский спортсмен Джефф Гэллоуэй создал этот вид бега, который представлял собой чередование бега с быстрой ходьбой. Эта выигрышная комбинация помогает уменьшить мышечные боли и способствует правильному развитию мышц.

Этот вариант того, что мы знаем как бег, основан на чередовании моментов бега (две минуты) с более длительными периодами ходьбы, примерно 20 минут. По мере улучшения физической формы идея состоит в том, чтобы постепенно увеличивать интервалы бега и сокращать интервалы ходьбы.

И ходьба может принести гораздо больше пользы для здоровья, чем мы себе представляем. Равномерные, медленные кардиоупражнения лучше поддерживают частоту сердечных сокращений и улучшают состав тела.

Тем, у кого уже есть опыт бега, Джеффинг позволит значительно повысить выносливость. Психологически такое чередование бега и ходьбы позволяет занимающемуся организовать свои усилия, компенсируя их.

Кроме того, поскольку это упражнение менее утомительно и не приводит к истощению, оно мотивирует вас продолжить его выполнение на следующий день. Благодаря этой технике профессионалы могут преодолевать большие расстояния.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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