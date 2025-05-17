В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине

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Боль в пояснице является одной из основных проблем взрослых, и мы часто нейтрализуем ее обезболивающими, что все это влечет за собой. Однако есть простой, доступный способ, который может помочь нам облегчить боль. А что, если бы эксперты заверили нас, что ходьба — полезный инструмент для профилактики этого заболевания? Что ж, это так, и мы объясним почему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Физиотерапевт Лиам Глобенски рассказал, что чем больше мы ходим, тем меньше вероятность того, что мы будем страдать от длительных эпизодов боли в спине.

Другой эксперт, Лиз Пиньятиелло из Atlantic Sports Health, подтверждает, что "в целом ходьба — это отличное упражнение для людей, которые уже страдают от болей в спине. Это жест, который помогает людям соблюдать рекомендуемое еженедельное время занятий, не сдаваясь".

Но почему ходьба так полезна при этом типе боли? При современном образе жизни большинство людей проводят большую часть дня сидя, что создает дополнительную нагрузку на мышцы спины и позвоночника. Вот почему так важно вставать и двигаться несколько раз в день.

По мнению всех экспертов, ходьба приводит тело в вертикальное положение, что позволяет бедрам вращаться, стимулирует кровеносную систему и позволяет крови достигать всех мышц, улучшая подвижность.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.

