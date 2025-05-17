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Даже дедушка почувствует себя молодым парнем: вот как упражнения пилатеса влияют на мужчин

1:39
Спорт

Не только женщины, но и мужчины также могут извлечь пользу из пилатеса — очень комплексного вида спорта. Недаром создателем этого вида спорта в 1920-х годах был Джозеф Пилатес.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Изначально пилатес ассоциировался в первую очередь с танцами, причем в центре внимания была растяжка. Однако сегодня эта практика распространилась, появляются все более комплексные и сложные упражнения, превращаясь в дисциплину, которая значительно улучшает физическую форму и полезна как для мужчин, так и для женщин, в зависимости от их мускулатуры и физического состояния.

У мужчин часто наблюдается определенный дисбаланс мышц. Некоторые из них работали над укреплением ног, бегая, возможно, пренебрегая корпусом; в то время как у других руки и спина развиты больше, чем остальное тело. Этот мышечный дисбаланс влияет на осанку и здоровье тела, поэтому занятия пилатесом обеспечат этот баланс в мышцах за счет улучшения осанки.

В этом контексте одним из основных преимуществ пилатеса для мужчин является укрепление корпуса. Упражнения пилатеса задействуют все основные мышцы, включая брюшной пресс, поясницу и ягодицы.

Таким образом, человек, практикующий эту комплексную дисциплину, не только разовьет мышцы живота, но и укрепит стабилизаторы вокруг позвоночника. Результат? Более упругий и четкий живот, а также улучшенная устойчивость, осанка и профилактика травм.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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