Растяжка как у гимнастки вам гарантирована: выполняйте эти три простых упражнения с мячом

Большой фитбол используется в специальных практиках, таких как физиотерапия и реабилитация мышц тазового дна или подготовка к родам. Его главная особенность — большой размер: его диаметр колеблется от 35 до 85 сантиметров.
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Для этого простого первого упражнения вам также понадобится коврик, и оно заключается в том, чтобы удерживать мяч между руками и одновременно сгибать колени вправо и влево попеременно.
Расположитесь спиной на фитболе и поднимите колени под углом 90 градусов к полу.
Поднимите руки к потолку, убедившись, что они находятся на одной линии с телом. Мы можем держать небольшой мяч.
Повторения производятся каждые десять секунд.
Вам необходимо лечь на коврик лицом вверх, поставив ноги на фитбол в правильной точке, чтобы обеспечить себе максимально возможную устойчивость.
Ягодицы и поясница приподняты, таз наклонен.
Удерживайте положение 20 секунд, отдохните и повторите.
Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.
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