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Растяжка как у гимнастки вам гарантирована: выполняйте эти три простых упражнения с мячом

1:21
Спорт

Большой фитбол используется в специальных практиках, таких как физиотерапия и реабилитация мышц тазового дна или подготовка к родам. Его главная особенность — большой размер: его диаметр колеблется от 35 до 85 сантиметров.

Тренировка
Фото: Own work by Jan.evenepoel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренировка

Если вы хотите укрепить суставы дома и вам нужно приобрести мяч, важно учитывать свой рост, поэтому лучше всего опробовать его в магазине.

Упражнение для конечностей

Для этого простого первого упражнения вам также понадобится коврик, и оно заключается в том, чтобы удерживать мяч между руками и одновременно сгибать колени вправо и влево попеременно.

Укрепляйте плечи

Расположитесь спиной на фитболе и поднимите колени под углом 90 градусов к полу.

Поднимите руки к потолку, убедившись, что они находятся на одной линии с телом. Мы можем держать небольшой мяч.

Повторения производятся каждые десять секунд.

Укрепление бедер, коленей и лодыжек

Вам необходимо лечь на коврик лицом вверх, поставив ноги на фитбол в правильной точке, чтобы обеспечить себе максимально возможную устойчивость.

Ягодицы и поясница приподняты, таз наклонен.

Удерживайте положение 20 секунд, отдохните и повторите.

Уточнения

Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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