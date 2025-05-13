Древний рецепт для здоровых костей: потеря веса и средиземноморская диета в действии

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Одна из проблем ожирения заключается в том, что оно влияет на кости, особенно после определенного возраста. Таким образом, снижение веса является ключевым фактором для этого (и других) аспекта нашего здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Одной из таких проблем является снижение плотности костной ткани, что может привести к таким заболеваниям, как остеопороз, и повысить риск переломов даже у молодых людей.

Исследование пришло к выводу, что благодаря определенным изменениям образа жизни у пожилых людей, которым удалось снизить массу тела примерно на 2,8 кг, наблюдалось значительное улучшение плотности костной ткани. У женщин эта потеря веса также оказала защитное воздействие на позвоночник.

Исследователи утверждают: "Снижение веса, достигнутое с помощью умеренно низкокалорийной средиземноморской диеты в сочетании с физической активностью, оказало благотворное влияние на плотность костной ткани".

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

