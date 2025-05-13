Древний рецепт для здоровых костей: потеря веса и средиземноморская диета в действии

Одна из проблем ожирения заключается в том, что оно влияет на кости, особенно после определенного возраста. Таким образом, снижение веса является ключевым фактором для этого (и других) аспекта нашего здоровья.
Одной из таких проблем является снижение плотности костной ткани, что может привести к таким заболеваниям, как остеопороз, и повысить риск переломов даже у молодых людей.
Исследование пришло к выводу, что благодаря определенным изменениям образа жизни у пожилых людей, которым удалось снизить массу тела примерно на 2,8 кг, наблюдалось значительное улучшение плотности костной ткани. У женщин эта потеря веса также оказала защитное воздействие на позвоночник.
Исследователи утверждают: "Снижение веса, достигнутое с помощью умеренно низкокалорийной средиземноморской диеты в сочетании с физической активностью, оказало благотворное влияние на плотность костной ткани".
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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