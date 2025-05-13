Русская теннесистка вырывается в четверть финал в Риме

18-летняя россиянка Мирра Андреева вновь заставила говорить о себе: на престижном теннисном турнире WTA 1000 в Риме она одержала яркую победу над датчанкой Кларой Таусон. Матч выдался непростым и драматичным — 5:7, 6:3, 6:2.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Теперь Андрееву ждёт встреча с Коко Гауфф, четвёртым номером посева. Россиянка, посеянная под седьмым номером, уверенно идёт по сетке турнира. Таусон, между прочим, тоже не из простых соперниц: 22-я ракетка турнира, 23-я в мировом рейтинге, с тремя титулами WTA и успешным выступлением на Ролан Гаррос 2024, где она добралась до четвёртого круга.

Андреева уже стала одной из самых обсуждаемых фигур в мире женского тенниса. Она занимает седьмую строчку в рейтинге WTA в одиночном разряде и имеет три титула в активе. В 2024 году она дошла до полуфинала на "Ролан Гаррос" и завоевала серебро на Олимпиаде в паре с Дианой Шнайдер.

Римский турнир WTA 1000 проходит на грунтовых кортах и завершится 18 мая. Он входит в число самых статусных после турниров Большого шлема и Итогового чемпионата. Победительницей прошлого года была Ига Свёнтек из Польши. А из россиянок в истории здесь триумфовали только Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (трижды: в 2011, 2012 и 2015 годах).

Сможет ли юная россиянка пройти дальше и переписать историю? Впереди — самое интересное.

Уточнения

Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг.



Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду).

