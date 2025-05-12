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"Факел" вылетел из РПЛ: много характера, но мало голов и стабильности

3:19
Спорт

Футбольный клуб "Факел" Воронеж официально покидает Российскую Премьер-лигу. После трёх сезонов отчаянной борьбы за выживание команда досрочно вылетела, несмотря на стойкость, самоотверженность и преданность болельщиков. Финальный удар нанёс домашний матч против "Локомотива", в котором воронежцы уступили, лишившись даже теоретических шансов на спасение.

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Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Характер и настрой "Факела" во многом олицетворял капитан Ираклий Квеквескири. Команда не раз удивляла своей упёртостью, особенно в домашних матчах против фаворитов — они сыграли вничью с "Спартаком", "Зенитом", "Динамо" и "Краснодаром". Но таких очков было слишком мало, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

В решающие месяцы весны "Факелу" не хватило физической готовности. Команда проиграла все домашние матчи группового этапа Кубка России и одержала лишь одну победу на своём поле — над "Оренбургом". Всего в 14 домашних играх — один успех. Такой результат стал приговором.

Аутсайдеры чемпионата, включая "Крылья Советов", "Ахмат" и "Химки", добыли дома по три победы, а "Факел" отстал и по этому показателю. В прошлом сезоне воронежцы заработали 34 очка и избежали стыков, но теперь набрали только 5 на выезде — в три раза меньше.

Финансовая проблема стала стратегическим приговором: клуб не мог конкурировать даже с богатыми командами Первой лиги. Вылет стал вопросом времени. Ушёл в середине сезона лучший бомбардир команды — Евгений Марков, перешедший в "Урал". После этого "Факел" остался без игрока, способного завершать атаки. Ни Алексей Каштанов, ни Владимир Ильин не смогли заменить его результативность. По итогам сезона у команды — худший показатель по забитым голам (12).

Тренерская чехарда тоже не помогла. Сменялись Игорь Черевченко, Дмитрий Пятибратов, Игорь Шалимов. Ни один не справился с задачей. В лучшую сторону вспоминается только короткий отрезок Александра Ташуева, но он уже работает в другом клубе.

Моменты для спасения были. Например, выездная игра против "Рубина", где "Факел" вёл, но остался вдесятером после удаления Никиты Моцпана. Затем два голевых паса от ветерана Олега Иванова принесли поражение. Весь сезон — цепь подобных срывов.

"Факел" не был худшим по игре, но проиграл из-за отсутствия системного подхода. Ни стабильности в штабе, ни усиления состава, ни прогноза на трансферы. Воронежские болельщики заслуживают большего — и не раз создавали отличную атмосферу на трибунах. Несмотря на вылет, клуб оставил тёплое впечатление и может вернуться, если в городе появятся ресурсы и правильные решения.

Сейчас "Факел" уходит в Первую лигу — без гарантий на скорое возвращение. Всё будет зависеть от бюджета, нового тренера и сохранения костяка команды. В Воронеже есть футбольная жизнь. Остаётся только оживить её снова.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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