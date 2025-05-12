Бесполезные траты: 9 фитнес-вещей, которые советуют не покупать даже тренеры

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Хочется замотивировать себя покупкой нового гаджета или модного аксессуара для тренировок? Притормози! Профессиональные тренеры утверждают: есть вещи, которые не работают. И деньги ты потратишь зря. Вот 9 товаров, которых точно не стоит покупать.

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Беговая дорожка

По мнению фитнес-инструктора Мартина Шарпа, дорожка — это максимум нагрузки на суставы и минимум пользы. Она задаёт темп, игнорируя естественный ритм. Лучше выйти на улицу.

Предтренировочные комплексы

Если ты не поднимаешь штангу весом с холодильник, тебе они не нужны. Рокси Джонс уверена: полноценный завтрак и хороший сон эффективнее.

Фитнес-корсеты

Жир не "утачивается", и корсет не заменит тренировку. Лучше сделай ставку на укрепление спины — так талия будет выглядеть тоньше.

Полусфера BOSU

Стильно, дорого, бессмысленно. "Люди и на одной ноге-то не стоят уверенно, зачем добавлять нестабильность?" — недоумевает Джонс.

Массажный пистолет

Джо Джонсон советует: если хочешь восстановления — запишись на массаж. А пистолет — скорее игрушка, чем польза.

Фитнес-трекер

Он может показывать на 20 ударов выше нормы и всё равно не объяснит, что делать с этими цифрами. Итог: ты следишь за шагами, но не продвигаешься вперёд.

Детокс-соки

Клетчатку никто не отменял. Пить сок — это получить сахар без пользы. Лучше ешь фрукты и овощи целиком.

Электростимуляторы пресса

Шесть кубиков не появятся от вибрации. Жир уходит не локально, а в результате минуса калорий и тренировок. Чудес не будет.

Препараты для похудения

Да, семаглутид работает. Пока ты его принимаешь. После отмены вес возвращается — без изменения привычек ничего не изменится.

Перед тем как тратить деньги на модные гаджеты и спортивные "чудо-средства", стоит задуматься: действительно ли они приближают тебя к цели, или просто создают иллюзию прогресса? Настоящий результат приходит не из коробки с маркетплейса, а из регулярных тренировок, осознанного питания и здорового сна. Всё остальное — приятные, но часто бесполезные дополнения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

