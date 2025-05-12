Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло

Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии

3:43
Спорт

После 40 лет наш организм начинает меняться: замедляется обмен веществ, снижается уровень гормонов, мышцы теряют тонус. Именно поэтому тренировки в этом возрасте — не роскошь, а необходимость. Но чтобы они приносили пользу, нагрузка должна быть адаптирована под возрастные изменения, а не скопирована из программ 20-летних.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Фитнес-тренер Анастасия Юркова делится простым, но эффективным комплексом упражнений, который подойдёт каждой — даже тем, кто раньше не занимался спортом. Всё, что нужно — 15 минут времени и коврик.

Почему гимнастика важна после 40

  • Метаболизм тормозит: тело начинает накапливать лишние килограммы, даже при том же рационе.
  • Гормональный фон меняется: снижается уровень эстрогена, что влияет на настроение, энергию и самочувствие.
  • Мышцы и кости теряют плотность: выше риск остеопороза, болей в спине, сутулости.
  • Снижается выносливость: даже простые бытовые дела утомляют быстрее.

Решение — регулярная умеренная физическая нагрузка. Она поддерживает мышцы и суставы, улучшает осанку, нормализует гормональный фон за счёт выработки эндорфинов и даёт прилив бодрости.

Как заниматься

  • В идеале: кардио 2-3 раза в неделю (ходьба, плавание, эллипс) и утренняя гимнастика ежедневно.
  • Минимум: выполняй этот комплекс 3 раза в неделю — и результат не заставит себя ждать.
  • Максимум пользы: не забывай про дыхание, контролируй мышцы живота и двигайся в комфортном темпе.

Комплекс упражнений для женщин 40+

Шаги в сторону с вытяжением

  • Что прорабатывает: ноги, пресс, внутреннюю поверхность бедра.

Как выполнять

  • Встань прямо.
  • Сделай широкий шаг вправо, перенеси таз вправо, наклонись за правой рукой.
  • Вернись и повтори влево.

20 раз попеременно.

Шаги вперёд с вытяжением вверх

  • Что даёт: раскрытие таза, растяжка, работа с передней линией тела.

Как выполнять

  • Шагни вперёд правой ногой, вытяни руки вверх, толкни таз вперёд.
  • Вернись и сделай шаг другой ногой.

20 повторений.

Собака мордой вниз — планка

  • Для чего: укрепляет плечи, спину, пресс, растягивает заднюю поверхность тела.

Как выполнять

  • Из положения планки на руках подай таз вверх, пятки тянутся к полу.
  • Вернись в планку.

20 медленных повторений.

Боковой наклон на коленях

Цель: тренировка кора и боков, вытяжение.

Как выполнять

  • Встань на колени, правую ногу вытяни в сторону.
  • Руки вверх, наклонись влево, коснись пола.
  • Вернись в центр.

20 раз, затем поменяй сторону.

Упражнение "Плавание" на четвереньках

Развивает: координацию, стабилизацию корпуса, укрепляет спину и пресс.

Как выполнять

  • Встань на четвереньки.
  • Подними правую руку и левую ногу, вытяни их по диагонали.
  • Вернись, поменяй сторону.

20 раз попеременно.

Что даёт этот комплекс

  • Улучшение осанки.
  • Подтянутое тело без перенапряжения.
  • Запуск метаболизма с утра.
  • Профилактика возрастных изменений.
  • Заряд энергии на весь день.

Ты справишься с этими упражнениями даже без опыта — главное начать. Это не про идеальное тело, а про здоровье, лёгкость и комфорт в своём возрасте.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.