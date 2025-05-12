Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии

После 40 лет наш организм начинает меняться: замедляется обмен веществ, снижается уровень гормонов, мышцы теряют тонус. Именно поэтому тренировки в этом возрасте — не роскошь, а необходимость. Но чтобы они приносили пользу, нагрузка должна быть адаптирована под возрастные изменения, а не скопирована из программ 20-летних.
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Стройная фигура девушки
Фитнес-тренер Анастасия Юркова делится простым, но эффективным комплексом упражнений, который подойдёт каждой — даже тем, кто раньше не занимался спортом. Всё, что нужно — 15 минут времени и коврик.
Почему гимнастика важна после 40
Метаболизм тормозит: тело начинает накапливать лишние килограммы, даже при том же рационе.
Гормональный фон меняется: снижается уровень эстрогена, что влияет на настроение, энергию и самочувствие.
Мышцы и кости теряют плотность: выше риск остеопороза, болей в спине, сутулости.
Снижается выносливость: даже простые бытовые дела утомляют быстрее.
Решение — регулярная умеренная физическая нагрузка. Она поддерживает мышцы и суставы, улучшает осанку, нормализует гормональный фон за счёт выработки эндорфинов и даёт прилив бодрости.
Как заниматься
В идеале: кардио 2-3 раза в неделю (ходьба, плавание, эллипс) и утренняя гимнастика ежедневно.
Минимум: выполняй этот комплекс 3 раза в неделю — и результат не заставит себя ждать.
Максимум пользы: не забывай про дыхание, контролируй мышцы живота и двигайся в комфортном темпе.
Комплекс упражнений для женщин 40+
Шаги в сторону с вытяжением
Что прорабатывает: ноги, пресс, внутреннюю поверхность бедра.
Как выполнять
Встань прямо.
Сделай широкий шаг вправо, перенеси таз вправо, наклонись за правой рукой.
Вернись и повтори влево.
20 раз попеременно.
Шаги вперёд с вытяжением вверх
Что даёт: раскрытие таза, растяжка, работа с передней линией тела.
Как выполнять
Шагни вперёд правой ногой, вытяни руки вверх, толкни таз вперёд.
Вернись и сделай шаг другой ногой.
20 повторений.
Собака мордой вниз — планка
Для чего: укрепляет плечи, спину, пресс, растягивает заднюю поверхность тела.
Как выполнять
Из положения планки на руках подай таз вверх, пятки тянутся к полу.
Вернись в планку.
20 медленных повторений.
Боковой наклон на коленях
Цель: тренировка кора и боков, вытяжение.
Как выполнять
Встань на колени, правую ногу вытяни в сторону.
Руки вверх, наклонись влево, коснись пола.
Вернись в центр.
20 раз, затем поменяй сторону.
Упражнение "Плавание" на четвереньках
Развивает: координацию, стабилизацию корпуса, укрепляет спину и пресс.
Как выполнять
Встань на четвереньки.
Подними правую руку и левую ногу, вытяни их по диагонали.
Вернись, поменяй сторону.
20 раз попеременно.
Что даёт этот комплекс
Улучшение осанки.
Подтянутое тело без перенапряжения.
Запуск метаболизма с утра.
Профилактика возрастных изменений.
Заряд энергии на весь день.
Ты справишься с этими упражнениями даже без опыта — главное начать. Это не про идеальное тело, а про здоровье, лёгкость и комфорт в своём возрасте.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.