Качала пресс до пота, а живот всё торчит? Вот где на самом деле зарыта проблема

Плоский живот — мечта многих. И, к сожалению, боль многих тоже. Бывает, ты ешь правильно, качаешь пресс, но нижняя часть живота всё равно выпирает. Почему так происходит? Часто дело вовсе не в калориях, а в том, о чём мы редко задумываемся — в слабости мышц тазового дна.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Что тут общего с животом

На самом деле — прямая связь. Мышцы тазового дна поддерживают не только мочевой пузырь и матку, но и влияют на распределение давления в брюшной полости. Если они слабы, нагрузка "падает" вниз — живот выпирает, появляется чувство тяжести, может нарушаться работа кишечника. И никакие планки здесь не помогут, если не подключить интимные тренировки.

А что делать

Классические упражнения Кегеля — это хорошая база. Но есть и другие, более динамичные, которые не только укрепят интимную зону, но и включат всё тело. Главное — делать их регулярно, мягко и осознанно.

Три упражнения для женской зоны

Подъёмы на коленях

Встань на колени, руки — за голову.

Напряги живот и мышцы тазового дна.

Медленно сядь на пятки и так же плавно вернись в исходное положение.

Повтори 15-20 раз.

Работает глубоко: укрепляет низ живота, бёдра и интимные мышцы.

Подъёмы таза лёжа

Ляг на спину, ноги согни, стопы на полу.

Напряги живот и интимную зону.

Медленно поднимай таз вверх, чувствуя работу мышц.

Повтори 15-20 раз.

Отличное упражнение для начала дня — мягкое и эффективное.

Растяжка кошка

Встань на четвереньки.

Плавно опускай грудь и подбородок к полу, руки вытянуты вперёд.

Удерживай позу 20 секунд, контролируя мышцы тазового дна.

Глубокая растяжка и тонус в одной позиции.

А ещё это бонус для женского здоровья

Регулярная работа с тазовым дном — это не только эстетика. Это профилактика недержания, улучшение чувствительности и лёгкость в теле. Начни с этих простых шагов — и тело обязательно скажет "спасибо".

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

