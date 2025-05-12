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Пока все вспоминали Барановскую, у Аршавина родилась дочь — и крестил её Кержаков

2:04
Спорт

Анна Петрушина, нынешняя избранница бывшего футболиста Андрея Аршавина, поделилась трогательным снимком с новорождённой дочерью. Фото появилось в её личном аккаунте на фоне празднования дня рождения — по словам девушки, это был самый счастливый день в её жизни.

Андрей Аршавин
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Аршавин

Кто такая Анна Петрушина

Об отношениях Анны с Аршавиным известно немного: пара не любит выставлять личное напоказ. В соцсетях Петрушиной почти нет фото с возлюбленным, да и снимки с малышкой появляются редко. Но именно этим снимком она решила поделиться с подписчиками — как символом новой главы.

Кто стал крёстным

Крёстным отцом девочки стал не кто-нибудь, а ещё один бывший игрок ФК "Зенит" — Михаил Кержаков. Для Аршавина эта дочь стала шестым ребёнком. От прежних отношений у спортсмена уже есть трое детей с Юлией Барановской и дочь от бывшей жены Алисы. Недавно он также сообщил, что признал ещё одного ребёнка официально.

Семья, о которой мало кто знал

Несмотря на былую славу и публичные отношения с Юлией Барановской, Андрей Аршавин сегодня старается держаться в стороне от медийной шумихи. Его отношения с Анной Петрушиной стали известны широкой публике лишь после новости о рождении дочери. По словам друзей пары, Аршавин ценит в Анне её сдержанность и нежелание выносить личное напоказ — именно это стало основой их тихого семейного уюта.

Что известно о самой Анне

Анна Петрушина не связана с шоу-бизнесом и предпочитает вести закрытый образ жизни. В её соцсетях — минимум информации, редкие фото с малышкой и почти полное отсутствие публичных комментариев. Известно, что Анна родом из Санкт-Петербурга и раньше никак не была связана с футбольным миром. Однако теперь она — важная часть жизни одного из самых обсуждаемых российских спортсменов нулевых, сообщает Петербург2.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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