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Как гребля поможет похудеть без бега и диет — эффект удивит

2:29
Спорт

Знаете ли вы, что один тренажер может заменить целый спортзал? Речь идет о гребном тренажере — устройстве, которое не просто развивает силу и выносливость, но и учит правильному дыханию, улучшает осанку и укрепляет сердце.

Гребля тренажер
Фото: the United States Navy with the ID 070329-N-8923M-029 by U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гребля тренажер

Созданный по принципу настоящей лодки, гребной тренажер воспроизводит движения гребли: вы работаете "веслами", а сиденье скользит по направляющим. Это делает тренировку особенно эффективной: задействуются спина, руки, плечи, пресс, ноги и даже ягодицы.

Какие мышцы работают

Если при обычной кардионагрузке основная нагрузка приходится на ноги, то здесь — на всё тело. Особо активны:

  • трапециевидные мышцы спины;
  • предплечья и плечи;
  • квадрицепсы и бедра.

Эффект от регулярных занятий — не только подтянутое тело, но и крепкие нервы: гребля отлично помогает справляться со стрессом.

Зачем это нужно

Этот тренажер подходит всем — от новичков до тех, кто уже увлекался спортивной греблей. Он не перегружает позвоночник, поэтому рекомендован даже людям старшего возраста. А ещё - это идеальный вариант для интервальных тренировок: высокая интенсивность помогает быстро сжигать жир.

Механический или магнитный

Существует два основных типа:

  • Механический — доступный и простой. Нагрузку можно регулировать, меняя длину "весел". Отличный вариант для начинающих.
  • Магнитный — технологичный и комфортный. Регулировка нагрузки происходит автоматически. Часто такие модели оснащены функцией раздельной нагрузки на руки — удобно, если одна рука слабее.

Умные функции

Оба варианта оснащены мини-компьютерами, которые:

  • считают калории;
  • фиксируют пульс;
  • показывают число гребков.

Некоторые модели могут подключаться к интернету, чтобы участвовать в онлайн-соревнованиях и проходить продвинутые тренировочные программы.

Как начать

Начинающим важно соблюдать простые правила:

  • делайте разминку;
  • держите спину ровной;
  • следите за коленями — не перегружайте их;
  • гребите плавно, без рывков;
  • не перенапрягайтесь — увеличивайте нагрузку постепенно.

Начинайте с 15 минут при темпе 30 гребков в минуту. И уже скоро тренировки станут частью вашей жизни, а тело — предметом гордости.

Уточнения

Гребля — способ перемещения судна по поверхности воды с помощью вёсел, приводимых в движение мускульными усилиями человека.

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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