Как начать тренироваться и полюбить это: советы от психолога

Войти в режим тренировок — это почти всегда вызов. Но хорошие новости в том, что удовольствие от спорта можно постепенно вырастить — как привычку, как внутренний отклик, а не как внезапное озарение.

Об этом говорили психолог Келли Макгонигал, автор книги "Радость движения", и главный инструктор Peloton Робин Арсон на фестивале The New York Times Well Festival. Вместе они поделились стратегиями, которые помогают превратить физическую активность в источник радости — даже если сначала это кажется невозможным.

1. Не обязаны любить каждую секунду

Многие уверены: чтобы по-настоящему втянуться в спорт, нужно влюбиться в процесс. Но, как подчёркивает доктор Макгонигал, это не так. Даже самые полезные и воодушевляющие тренировки могут содержать моменты боли, дискомфорта и сомнений.

Вместо того чтобы ждать идеального ощущения, стоит изменить само ожидание. Так, сестра Макгонигал, заядлая бегунья, полюбила именно самые сложные участки своих пробежек — потому что именно в эти минуты ощущала свою силу и выносливость.

Робин Арсон тоже признаётся: она находит радость не в ощущениях во время тренировки, а в самом факте того, что пришла и сделала.

"Иногда хорошее самочувствие — это то, как вы относитесь к себе после, потому что вы справились, вы дошли до конца", — добавляет Макгонигал.

2. Ставьте на импульс, а не на мотивацию

Робин Арсон зарабатывает на жизнь тем, что мотивирует людей тренироваться, но признаёт: мотивация — штука нестабильная. Она приходит и уходит. А вот импульс и последовательность — куда более надёжные союзники.

"Это не вдохновение. Это привычка. Это расписание", — говорит она.

Не стоит переживать, если вы чувствуете себя неуклюже или "плохо" делаете упражнение. Главное — продолжать.

3. Спорт объединяет — найдите сообщество

Физическая активность делает нас счастливее ещё и потому, что укрепляет социальные связи. Беговые клубы, занятия зумбой или групповые тренировки — всё это может подарить ощущение единения, даже если вы немного стесняетесь вначале.

"Когда мы двигаемся синхронно с другими, наш мозг входит в состояние, которое нейробиологи называют "режимом мы"", — объясняет Макгонигал.

Это особое состояние, в котором мы чувствуем принадлежность, доверие и близость — и оно физиологически реально.

