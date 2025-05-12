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Почему вы не худеете, даже если стараетесь: 6 привычек, мешающих прогрессу

2:21
Спорт

Лето уже близко, а стрелка весов стоит на месте? Это может расстраивать, но вы не одиноки. Реальная потеря веса — не марафон, а путь с остановками, откатами и ошибками. Иногда тормозом становятся неочевидные привычки. 

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

1. Мышление "похудею за две недели"

Если вы настроены на быструю победу, вас ждёт эффект йо-йо. Причудливые диеты, детоксы и экстремальные тренировки работают, пока хватает силы воли. А потом — откат. Подход "в долгую" — сбалансированное питание, умеренные ограничения и терпение — даёт стабильный результат.

2. Подход "или идеально, или никак"

Вы съели конфету — и сразу решили: "день испорчен"? Это мышление "всё или ничего", которое загоняет в цикл: жёсткая диета — срыв — чувство вины — снова ограничения. Но гибкость работает лучше. Ошиблись? Просто вернитесь к своему плану без самобичевания.

3. Попытка справиться в одиночку

Если вас не поддерживают близкие, путь к цели может показаться одиноким. Добавьте поддержку — от семьи, друзей или онлайн-сообществ. Помните: не обязаны никому объяснять, почему выбрали салат вместо торта.

4. Надежда, что спорт "сотрёт" пиццу

Тренировки — это важно, но питание играет главную роль. За час в зале вы сжигаете 300-500 ккал. Это один кекс. Без контроля рациона даже интенсивный фитнес может не сдвинуть вес. Баланс — в сочетании правильного питания и разумной активности.

5. Недосып и стресс — скрытые саботажники

Вы не сможете стабильно худеть, если постоянно не высыпаетесь и живёте в стрессе. Усталость = тяга к сладкому, пропуск тренировок и эмоциональное переедание. Хотите прогресса — начните с режима сна и восстановления, пишет CNET.

6. Вера в волшебные таблетки

Добавки — не магия. Даже протеин или БАД с эффектом жиросжигания работают ТОЛЬКО в паре с рационом и активностью. Главное — дефицит калорий. Всё остальное — инструменты, а не решение.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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