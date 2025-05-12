Минус 43 минуты сна: что делает вечерняя тренировка с вашим телом

Кажется, вечер — идеальное время для тренировки: рабочий день позади, энергии ещё полно. Но если вы не можете уснуть ночью, виновником может быть именно эта привычка.
Новое масштабное исследование показало: интенсивные тренировки в вечерние часы могут отнять у вас до 43 минут сна.
Учёные из Университета Монаша в Австралии проанализировали данные почти 15 000 активных мужчин и женщин. Они изучили, как время и интенсивность тренировок влияют на засыпание, продолжительность сна и его качество.
Вывод оказался однозначным: чем позже и активнее вы занимаетесь спортом, тем хуже вы спите.
Исследователи не проводили биохимические анализы, но данные трекеров показали: пульс участников оставался высоким ещё несколько часов после интенсивной вечерней тренировки, а вариабельность сердечного ритма — наоборот, была слишком низкой, что говорит о перевозбуждении нервной системы.
Просто говоря, тело находилось в "режиме боевой готовности", а не расслабления, пишет The Washington Post.
Если тренироваться днём не получается — не спешите отказываться от спорта вообще. Вот как можно смягчить эффект от поздней тренировки:
Исследователи подчёркивают: никакое движение не хуже, чем тренировка вечером. Главное — знать, как правильно её встроить в режим дня.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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