Игра в шахматы под запретом: вот почему в Афганистане её посчитали азартной

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В Афганистане теперь официально нельзя играть в шахматы.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шахматы

Такой запрет ввел "Талибан".

Несмотря на просьбы афганских шахматистов сохранить организацию и разрешить соревнования, указом эмира Афганистана шахматы все таки теперь запрещены в стране.

Детей, мужчин и женщин больше не будут обучать игре, а турниры перестанут организовывать.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения Талибан называет шахматы азартной игрой, в которой партия может быт сыграна за деньги с целью заработать.

Шахматы, согласно указу, противоречат нормам религии в Афганистане.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.



