Игра в шахматы под запретом: вот почему в Афганистане её посчитали азартной

В Афганистане теперь официально нельзя играть в шахматы.
Такой запрет ввел "Талибан".
Несмотря на просьбы афганских шахматистов сохранить организацию и разрешить соревнования, указом эмира Афганистана шахматы все таки теперь запрещены в стране.
Детей, мужчин и женщин больше не будут обучать игре, а турниры перестанут организовывать.
Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения Талибан называет шахматы азартной игрой, в которой партия может быт сыграна за деньги с целью заработать.
Шахматы, согласно указу, противоречат нормам религии в Афганистане.
Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
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