Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кому доверяют 30 тысяч водителей: неожиданный лидер среди самых надёжных авто
На упаковке — рай, в составе — ад: продукты, которые обманывают ЗОЖников
Умный приём, как спрятать все провода — и никто не догадается, где они
Сырный взрыв: ленивые сырники, которые исчезают со стола за секунды – никто не верит, что так просто
Ирландия с другой стороны: как найти тишину в самом сердце дикого Атлантического пути
Как найти пудру, которая не старит: советы, которые работают
Секреты успеваемости: почему традиционное письмо от руки важно для развития детей
Невероятно! В России начали меньше покупать средства, предотвращающие беременность
У Насти Ивлеевой сбылись два её самых больших страха

Игра в шахматы под запретом: вот почему в Афганистане её посчитали азартной

0:41
Спорт

В Афганистане теперь официально нельзя играть в шахматы.

Шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахматы

Такой запрет ввел "Талибан".

Несмотря на просьбы афганских шахматистов сохранить организацию и разрешить соревнования, указом эмира Афганистана шахматы все таки теперь запрещены в стране.

Детей, мужчин и женщин больше не будут обучать игре, а турниры перестанут организовывать.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока движения Талибан называет шахматы азартной игрой, в которой партия может быт сыграна за деньги с целью заработать.

Шахматы, согласно указу, противоречат нормам религии в Афганистане.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Садоводство, цветоводство
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов Аудио 
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Тревожное открытие: эти профессии повышают риск инсульта в разы
Обои страдают, а кошка довольна? Пора перенаправить когти на правильную цель
Увлекательные занятия для детей на даче: идеи для активного досуга
Старый трюк из СССР снова в моде: лук и уксус против подгоревшей сковородки
Штраф — за лампочку? Почему инспектор может придраться даже к рабочим фарам
5% доходности от жилья: стоит ли инвестировать в недвижимость сегодня
Премиальный удар: московское Динамо озолотит своих игроков за победу над Спартаком
Инъекции против жира: вся правда о липолитиках, которые обещают стройность без усилий
Когда-то змеиный яд не вызывал страха: от древних ритуалов до современного лечения
Цуккини творят чудеса: диетические фрикадельки для идеальной фигуры настоящих балерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.