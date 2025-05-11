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Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке

0:58
Спорт

Впервые с начала специальной военной операции украинская спортсменка пожала руку россиянке.

Дарья Касаткина
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дарья Касаткина

Речь идёт о Дарье Касаткиной, два месяца назад получившей гражданство Австралии и выступающей за свою новую страну.

Украинская теннисистка Марта Костюк победила Касаткину во втором круге турнира WTA-1000 в Риме. После матча девушки пожали друг другу руки, хотя ранее, после начала СВО, не делали этого после трёх встреч друг против друга.

Костюк никогда не приветствует российских и белорусских спортсменок, а на матч со звездой российского тенниса Миррой Андреевой вообще не пришла. Однако, как она сама и заявила, "приветствует решение Касаткиной сменить гражданство на австралийское и считает её позицию близкой к своей".

По словам украинской теннисистки, для отказа от российского спортивного гражданства "нужна немалая смелость".

Уточнения

Да́рья Серге́евна Каса́ткина (род. 7 мая 1997, Тольятти) — австралийская теннисистка, до апреля 2025 года выступавшая за Россию; заслуженный мастер спорта России (2022).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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