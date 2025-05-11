Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке

Впервые с начала специальной военной операции украинская спортсменка пожала руку россиянке.
Речь идёт о Дарье Касаткиной, два месяца назад получившей гражданство Австралии и выступающей за свою новую страну.
Украинская теннисистка Марта Костюк победила Касаткину во втором круге турнира WTA-1000 в Риме. После матча девушки пожали друг другу руки, хотя ранее, после начала СВО, не делали этого после трёх встреч друг против друга.
Костюк никогда не приветствует российских и белорусских спортсменок, а на матч со звездой российского тенниса Миррой Андреевой вообще не пришла. Однако, как она сама и заявила, "приветствует решение Касаткиной сменить гражданство на австралийское и считает её позицию близкой к своей".
По словам украинской теннисистки, для отказа от российского спортивного гражданства "нужна немалая смелость".
Да́рья Серге́евна Каса́ткина (род. 7 мая 1997, Тольятти) — австралийская теннисистка, до апреля 2025 года выступавшая за Россию; заслуженный мастер спорта России (2022).
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