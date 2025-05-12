Премиальный удар: московское Динамо озолотит своих игроков за победу над Спартаком

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Гафин объявил, что игроки команды получат увеличенные премиальные за победу над "Спартаком" со счётом 2:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Локомотив - Динамо

"Премиальные будут. За каждую победу предусмотрены премиальные. Будут повышенные", — сказал Гафин "Чемпионату".

На шестой минуте игры "Динамо" заработал пенальти, который успешно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил счёт в пользу бело-голубых.

После 28 туров "Динамо" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. "Спартак" с 51 очком идёт пятым.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

