Премиальный удар: московское Динамо озолотит своих игроков за победу над Спартаком

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Гафин объявил, что игроки команды получат увеличенные премиальные за победу над "Спартаком" со счётом 2:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Премиальные будут. За каждую победу предусмотрены премиальные. Будут повышенные", — сказал Гафин "Чемпионату".
На шестой минуте игры "Динамо" заработал пенальти, который успешно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил счёт в пользу бело-голубых.
После 28 туров "Динамо" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. "Спартак" с 51 очком идёт пятым.
«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.
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