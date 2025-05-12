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Премиальный удар: московское Динамо озолотит своих игроков за победу над Спартаком

0:52
Спорт

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Гафин объявил, что игроки команды получат увеличенные премиальные за победу над "Спартаком" со счётом 2:0 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Матч Локомотив - Динамо
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Локомотив - Динамо

"Премиальные будут. За каждую победу предусмотрены премиальные. Будут повышенные", — сказал Гафин "Чемпионату".

На шестой минуте игры "Динамо" заработал пенальти, который успешно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил счёт в пользу бело-голубых.

После 28 туров "Динамо" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. "Спартак" с 51 очком идёт пятым.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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