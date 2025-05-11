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Спартак в кризисе? Губерниев обвинил игроков в трусости после проигрыша клубу Динамо

1:12
Спорт

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на поведение футболистов "Спартака", которые отказались общаться с журналистами после поражения от "Динамо" со счётом 0:2 в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дмитрий Губерниев

В своём телеграм-канале Губерниев выразил недовольство, назвав игроков "слабаками", которые не смогли справиться с давлением после поражения. Он также подверг критике главного тренера команды Деяна Станковича за то, что тот не явился на пресс-конференцию.

"Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а ещё спартаковцы… А тренер вообще уплыл…" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После матча все футболисты "Спартака" проигнорировали журналистов в микст-зоне, что вызвало большое недовольство Губерниева.

На данный момент "Спартак" под руководством Станковича занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком. До конца сезона команде предстоит сыграть ещё два матча: против "Крыльев Советов" 18 мая и "Химок" 24 мая.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». 

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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