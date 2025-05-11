Будущее Хасанби Биджиева в "Динамо" Махачкала под вопросом: комментарий руководства

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал положение Хасанби Биджиева на посту главного тренера клуба.

— В любом случае он будет работать до завершения текущего чемпионата. А уже после этого сядем и обсудим, как продолжать сотрудничество, на каких условиях. Никакой критики персонально к нему нет — критично то, что мы терпим поражения, — цитирует Газизова издание "РБ Спорт".

В рамках 28-го тура Российского чемпионата "Динамо" из Махачкалы уступило в четвёртый раз подряд. Команда проиграла "Оренбургу" (1:2), "Краснодару" (2:3), "Акрону" (0:1) и "Зениту" (0:1). Сейчас клуб занимает 11-е место в таблице, отставая от зоны стыков на три очка.

Действующий контракт Хасанби Биджиева с клубом рассчитан до конца сезона. Ранее тренер сообщал, что руководство "Динамо" пока не делало предложений о продлении соглашения.

Напомним, в составе команды выступают такие футболисты, как Гамид Агаларов, Сердер Сердеров, Кирилл Зинович и Кирилл Помешкин, которые регулярно выходят в стартовом составе.