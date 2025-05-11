Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оладьи за 20 минут: пышные, румяные и без лишней возни
Хитрее не придумаешь: кошки манипулируют нами по собственным правилам
Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок
Никаких турбо, никаких компромиссов: чистый атмосферник V6 оживил культовую Mazda
Не только бодрит: вот что делает кофе с вашей микрофлорой
Фруктовый кризис: почему лимоны в России стремительно дорожают
Губки больше не в моде: этот маленький секрет изменит вашу кухню навсегда
Google в осаде: один удар государства уничтожит любимый браузер миллионов
Шварценеггер раскрыл секрет своих побед: как он избегал подсчёта калорий

Будущее Хасанби Биджиева в "Динамо" Махачкала под вопросом: комментарий руководства

Спорт

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал положение Хасанби Биджиева на посту главного тренера клуба.

— В любом случае он будет работать до завершения текущего чемпионата. А уже после этого сядем и обсудим, как продолжать сотрудничество, на каких условиях. Никакой критики персонально к нему нет — критично то, что мы терпим поражения, — цитирует Газизова издание "РБ Спорт".

В рамках 28-го тура Российского чемпионата "Динамо" из Махачкалы уступило в четвёртый раз подряд. Команда проиграла "Оренбургу" (1:2), "Краснодару" (2:3), "Акрону" (0:1) и "Зениту" (0:1). Сейчас клуб занимает 11-е место в таблице, отставая от зоны стыков на три очка.

Действующий контракт Хасанби Биджиева с клубом рассчитан до конца сезона. Ранее тренер сообщал, что руководство "Динамо" пока не делало предложений о продлении соглашения.

Напомним, в составе команды выступают такие футболисты, как Гамид Агаларов, Сердер Сердеров, Кирилл Зинович и Кирилл Помешкин, которые регулярно выходят в стартовом составе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Не дайте томатам лопнуть на солнце: 9 правил, которые работают
Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное
Маленькие родственники гигантов: слоновые землеройки прибыли из Германии в африканский сафари-парк — как они устроились?
Топливо дорожает, рубль шатается, а эти машины стабильно дешёвые — вот в чём подвох
Зачем ваша собака зевает? Ответ на вопрос, который вас давно беспокоит
Медуза Горгона: то, что ученые предлагают сделать с дронами — повергает в шок
Румяна на полмиллиона: США снова начали зарабатывать на российской красоте
Сосед завёл собаку — и вы теперь не спите? Вот как решить проблему без скандала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.