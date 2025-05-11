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Упражнение, которое высушивает талию — без фитнеса и тренажёров

2:06
Спорт

Кажется невозможным — убрать живот, не делая ни одной скрутки? Но именно так работает упражнение "вакуум", которым уже десятилетиями пользуются йоги и профессиональные спортсмены. Оно не требует движений, но включает в работу самые глубокие мышцы живота — те, что формируют внутренний корсет.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Что такое "вакуум" и почему он работает

Главная цель — активировать поперечную мышцу живота, которая обычно "спит" в повседневной жизни. Именно её слабость делает живот выпирающим, даже если вы в целом стройны. При регулярной практике "вакуум" делает талию визуально уже, улучшает осанку и даже снижает уровень кортизола — гормона стресса, способствующего накоплению жира.

Как правильно выполнять

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на бёдрах.

  2. Глубоко вдохните через нос, максимально наполняя лёгкие.

  3. Медленно выдохните через приоткрытый рот и втяните живот так, будто хотите прижать пупок к позвоночнику.

  4. Задержите дыхание на 10-15 секунд, не расслабляя живот.

  5. Повторите 5 раз.

Новичкам проще начинать лёжа на спине — так легче прочувствовать работу мышц.

Что делать нельзя

  • Напрягать плечи и спину — всё внимание на живот.

  • Делать резкие втягивания — возможен спазм.

Для лучшего контроля добавьте диафрагмальное дыхание: вдыхайте так, чтобы поднималась только рука на животе, а грудная клетка оставалась неподвижной.

Когда и где тренироваться

Плюс "вакуума" в том, что его можно делать где угодно: за компьютером, перед сном, утром натощак. Есть и усложнённые варианты — в наклоне с упором в бёдра или на четвереньках.

Когда ждать результат

Уже через 2-3 недели объём талии может уменьшиться на 3-5 см, живот станет более подтянутым, а спина — ровной. Главное — регулярность. Даже 5 минут в день меняют тело, а пропуски могут свести на нет весь прогресс.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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