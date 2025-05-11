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Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота

2:01
Спорт

Плоский живот — мечта, ради которой многие годами сидят на ПП, считают калории и изводят себя скручиваниями. Но вот что удивительно: даже самые жёсткие тренировки могут не дать того эффекта, который дают… дыхательные практики. Да-да, правильное дыхание работает с мышцами живота не хуже, а иногда и лучше, чем фитнес.

Тренировка девушки дома
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки дома

Почему обычные тренировки не всегда дают результат?

Ты можешь качать пресс хоть каждый день, но если мышцы не умеют держать тонус в покое — живот будет оставаться мягким и "пухлым". Всё потому, что плоский живот — это не только про жировую прослойку. Это ещё и про глубокие мышцы кора и диафрагму, которые часто остаются без внимания. А ведь именно они создают эффект "втянутого живота" без напряжения.

Секрет в дыхании

Дыхательные практики, заимствованные у йогов и фитнес-гур, работают с телом на глубинном уровне. Они включают в работу внутренние мышцы, улучшают осанку, снимают отёки и помогают буквально перепрошить работу пресса. Одно из таких упражнений ты можешь делать прямо сейчас — без коврика, спортзала и тренера.

Попробуй это упражнение: кажется простым, но живот горит

  • Встань прямо, ноги поставь на ширину плеч.
  • Сделай глубокий вдох через нос, затем медленно выдохни, втягивая живот максимально сильно.
  • Задержи дыхание. Руки разведи в стороны, а корпус медленно опусти вперёд, пока не окажешься в положении прямого угла.
  • В этом положении снова сделай вдох — и задержи дыхание на 10 секунд.
  • Медленно поднимай корпус, продолжая держать живот втянутым и напряжённым.

Удивительно, но одно это движение может проработать пресс так, как не делает ни одно классическое упражнение. И если делать его регулярно, ты заметишь: живот стал более подтянутым даже без жёстких тренировок.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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