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Успеешь к отпуску: всего 5 упражнений для шикарной попы за месяц

2:32
Спорт

Даже если до пляжа остался всего месяц — всё не потеряно. Потрать по 15 минут в день на эти 5 упражнений, и твоя попа скажет спасибо. Главное — регулярность и немного усилий.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

Как тренироваться

Каждое упражнение выполняй по 1 минуте, затем повтори круг заново. Чем выше темп — тем заметнее результат!

Подъём таза

  • Ляг на спину, согни колени, пятки под коленями. Подними таз вверх, сожми ягодицы и задержись. Опусти и повтори.

Выпады назад

  • Возьми гантелю или гирю (2 кг). Из положения стоя сделай шаг назад и согни оба колена под углом 90°. Повтори на другую ногу.

Боковые выпады с поворотом

  • С мячом или без него — сделай широкий шаг вбок, перенеся вес на одну ногу. Наклонись в сторону и поверни корпус. Повтори в другую сторону.

Прыжки с переменой ног

  • Начни с позиции выпада. Подпрыгни и поменяй ноги в воздухе. Сохраняй угол в коленях. Повтори в быстром темпе.

Приседания с наклоном

  • Встань на одну ногу, держи гантелю. Наклонись вперёд, согни колено, опусти руки к полу, поверни корпус. Повтори на другую сторону.

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Отдыхай

  • Иногда лучший способ стать лучше — просто отдохнуть. Без энергии не будет ни сил, ни результата.

Ешь правильно

  • Баланс — это ключ. Избегай быстрых углеводов, пей больше воды, не забывай о белке и полезных жирах.

Люби себя

  • Уход за телом — это не только спорт. Щётка для сухого массажа, баня и забота о себе — обязательны.

Разминайся

  • Разогрев — это не пункт "по желанию". Даже 5 минут растяжки спасут от травм и помогут выложиться на максимум.

Не заскучай

  • Меняй формат тренировок. Сегодня — танцы, завтра — йога, а послезавтра — бокс. Главное, чтобы тебе было в кайф.

Так что, если ты давно откладывал(а) работу над собой на "завтра", считай, что именно оно и наступило. Эти простые упражнения — твой быстрый билет к уверенности в теле и походке. Начни с малого, делай каждый день — и уже через месяц увидишь, как твоя попа становится упругой, подтянутой и просто шикарной. Главное — не останавливаться!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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