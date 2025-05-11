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Хочешь жечь жир — заставь мышцы удивиться: 4 упражнения, которые сделают твою тренировку огненной

2:13
Спорт

Ты вроде всё делаешь правильно — ходишь в зал, следишь за питанием, но фигура будто "зависла"? Значит, пора встряхнуть организм нестандартной нагрузкой. Эти 4 упражнения с нестабильным оборудованием не просто прокачают тело, но и разбудят метаболизм. Всё, что нужно: спортзал с нужным инвентарём и желание выложиться на максимум.

Тренировка с TRX-петлями
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с TRX-петлями

Почему нестабильная тренировка — это топ

Функциональные упражнения с нестандартным сопротивлением не только развивают мышцы, но и включают в работу нервную систему. За счёт нестабильной платформы или утяжелителей с подвижным центром тяжести (например, вода или песок внутри снаряда) тело вынуждено адаптироваться каждую секунду. Это значит — больше сжигаемых калорий, больше задействованных мышц, больше результата.

4 упражнения, которые выжмут из тебя максимум:

Качели на TRX

  • Классика с twist'ом: встань в длинную планку, подтянись к петлям, а затем — сильным движением вытяни руки вперёд. Работа идёт на пресс, спину и стабилизаторы. Темп — медленный, техника — безупречная.

Приседания на доске In-Trinity

  • Наклонная платформа требует полной концентрации. Встань, выстрой тело перпендикулярно доске и приседай, не смещая таз. Упражнение включает глубокие мышцы ног и кора.

Дровосек с ViPR

  • Эта тяжёлая резиновая труба работает как топор: с выпадом заводи ViPR за бедро и выбрасывай вверх. Одновременно идёт скручивание корпуса — отличная нагрузка на косые мышцы живота и плечевой пояс.

Вращение на Fire Reebok CoreBoard

  • Платформа под ногами постоянно двигается, а ты удерживаешь таз и корпус в стабильном положении. Нога толкает доску вперёд, другая — тянет назад. Результат? Пресс горит, координация в восторге.

Такие упражнения помогают задействовать те зоны, которые обычно "отдыхают" на классических тренировках. А тело, получив непривычную нагрузку, начинает активно тратить энергию.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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