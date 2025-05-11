Мечтаешь о просвете между бёдрами? Эти 7 упражнений помогут, без диет и изнуряющих тренировок

"Просвет" между бёдрами — цель, которую часто пытаются достичь через жёсткие диеты и чрезмерные нагрузки. Но истина в том, что всё решают структура таза, генетика и тонус мышц, а не голодание. Если хочешь красиво очерченные ноги и подтянутое тело — включи в свою программу эти 7 упражнений, которые работают мягко, но эффективно.
Повтори: 20-30 раз в активном темпе.
Работает на внутреннюю поверхность бедра, ягодицы и квадрицепсы.
Повтори: по 15-20 раз на каждую ногу.
Отлично прорабатывает внутреннюю и внешнюю сторону бедра.
Повтори: 15-20 раз на каждую сторону.
Совмещает статическую нагрузку и координацию.
Повтори: 20-30 раз в динамике.
Включает пресс, внутреннюю поверхность бедра и координацию.
Повтори: по 15 раз на каждую сторону.
Изолированно работает на мышцы, формирующие тот самый "просвет".
Поднимай и опускай ноги по одной, затем вместе.
Повтори: по 15 раз в каждую сторону.
Простое, но очень эффективное упражнение для стройных ног.
Повтори: по 10-15 раз на сторону.
Работает на внутреннюю поверхность, укрепляет мышцы без перегрузки.
Пресловутое "окошко" между бёдрами не должно становиться одержимостью. Красота — это не цифры и не зазоры между ногами, а чувство уверенности в себе и забота о теле. Эти упражнения помогут укрепить мышцы, сделать ноги более стройными и подтянутыми. Главное — заниматься регулярно, не перегружать себя и не забывать: здоровое тело — это сильное тело, а не худое любой ценой.
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