Простой ритуал, который делает тренировки в 2 раза эффективнее

Заминка — это не просто формальность после тренировки, а мощный инструмент для вашего здоровья и прогресса. Многие ей пренебрегают, а зря. Всего 10–15 минут — и ваше тело скажет «спасибо».
Это лёгкая активность, которая помогает организму плавно перейти от тренировки к отдыху. Обычно включает кардио, растяжку и дыхательные упражнения. Всё это помогает снизить нагрузку на сердце, мышцы и нервную систему.
Сердце и давление под контролем
После тренировки пульс зашкаливает. Если резко остановиться — возможны головокружение и даже обморок. Несколько минут лёгкой ходьбы или велотренажёра — и всё в порядке.
Защита от травм
Нагруженные мышцы напряжены и уязвимы. Растяжка после занятия помогает им расслабиться и уменьшает риск судорог и растяжений.
Быстрое восстановление
Заминка ускоряет выведение молочной кислоты, уменьшает боль в мышцах и помогает быстрее восстановиться к следующей тренировке.
Меньше стресса
Физическая нагрузка — это не только про тело, но и про эмоции. Дыхательные практики в конце занятия помогают успокоиться и восстановить внутренний баланс.
Гибкость в плюсе
Регулярная растяжка поддерживает гибкость и подвижность суставов. Особенно важно при силовых тренировках.
Заминка — это не опция, а обязательная часть тренировки. Она делает занятия безопаснее, помогает телу восстанавливаться и сохранять здоровье в долгосрочной перспективе. Добавьте её в свой ритуал — и результат не заставит себя ждать.
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Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.
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