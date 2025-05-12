Простой ритуал, который делает тренировки в 2 раза эффективнее

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заминка — это не просто формальность после тренировки, а мощный инструмент для вашего здоровья и прогресса. Многие ей пренебрегают, а зря. Всего 10–15 минут — и ваше тело скажет «спасибо».

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ занятия спортом

Что такое заминка и зачем она нужна

Это лёгкая активность, которая помогает организму плавно перейти от тренировки к отдыху. Обычно включает кардио, растяжку и дыхательные упражнения. Всё это помогает снизить нагрузку на сердце, мышцы и нервную систему.

Почему нельзя игнорировать заминку

Сердце и давление под контролем

После тренировки пульс зашкаливает. Если резко остановиться — возможны головокружение и даже обморок. Несколько минут лёгкой ходьбы или велотренажёра — и всё в порядке.

Защита от травм

Нагруженные мышцы напряжены и уязвимы. Растяжка после занятия помогает им расслабиться и уменьшает риск судорог и растяжений.

Быстрое восстановление

Заминка ускоряет выведение молочной кислоты, уменьшает боль в мышцах и помогает быстрее восстановиться к следующей тренировке.

Меньше стресса

Физическая нагрузка — это не только про тело, но и про эмоции. Дыхательные практики в конце занятия помогают успокоиться и восстановить внутренний баланс.

Гибкость в плюсе

Регулярная растяжка поддерживает гибкость и подвижность суставов. Особенно важно при силовых тренировках.

Как заминаться правильно

5–10 минут лёгкой ходьбы или велотренажёра

Статическая растяжка: задержитесь в каждой позе на 20–30 секунд

Глубокое дыхание: вдох носом, выдох ртом

Без резких движений

Прислушивайтесь к ощущениям

Вывод

Заминка — это не опция, а обязательная часть тренировки. Она делает занятия безопаснее, помогает телу восстанавливаться и сохранять здоровье в долгосрочной перспективе. Добавьте её в свой ритуал — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Крепату́ра синдро́м отсро́ченной мы́шечной бо́ли (англ. Delayed onset muscle soreness, DOMS) — сложные, в том числе болевые ощущения в мышцах, возникающие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки.



Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

