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Как выбрать свой бег и не навредить суставам — вот с чего начать новичку

2:40
Спорт

Бег может стать не только способом укрепить здоровье, но и источником радости. Если подойти к тренировкам без подготовки, можно навредить себе — особенно суставам и стопам. Поэтому перед стартом важно разобраться, какие бывают виды бега, как бегать с пользой и что надеть на первую пробежку.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Как бегать правильно

Правильная техника — залог комфорта и безопасности:

  • Смотрите вперёд, не опуская голову.
  • Руки согнуты под углом 90°, двигаются вдоль тела, а не поперек.
  • Плечи и кисти расслаблены.
  • Спина ровная, таз — в нейтральном положении.
  • Приземляйтесь на середину стопы — это снижает ударную нагрузку.

Техника влияет на всё: от чувства лёгкости до здоровья суставов.

Разные виды бега — выбери свой

На стадионе:

  • Спринт (100-600 м): тренирует скорость.
  • Средние и длинные дистанции (800 м — 10 км): развивают выносливость.
  • Бег с препятствиями: требует координации и силы.
  • Эстафета: командный дух и стратегия.
  • Шоссейный бег: любим профессионалами и новичками. От коротких забегов на 5 км до марафонов в 42,2 км и даже сверхмарафонов на 100 км.

Пересечённая местность: трейлраннинг и кросс — выбор для любителей природы и экстрима. Тут и горы, и вода, и непредсказуемость ландшафта.

Новичкам на заметку

Перед первой пробежкой:

  • Проверьте здоровье. Даже легкие нагрузки могут усугубить скрытые болезни.
  • Выберите время и место. Утренний парк или стадион — главное, чтобы было удобно.
  • Разминайтесь и заминайтесь. Это снижает риск травм.
  • Перекусите заранее. Не бегайте на голодный желудок.
  • После бега — вода и еда.
  • Не бегайте каждый день. Дайте телу восстановиться.
  • Следите за сном и самочувствием.
  • Пропускайте тренировки при плохом самочувствии или погоде.

Экипировка: комфорт начинается с ног

Также помогут:

  • Компрессионные носки или гетры: улучшают кровообращение и снижают травматизм.
  • Одежда по погоде: синтетика для жары, многослойность — для холода.

Самое важное — кроссовки. Они должны обеспечивать амортизацию и защиту суставов. Можно дополнить их ортопедическими стельками, например, GloboTec Comfort Sports Run от BAUERFEIND.

Уточнения

Трейлраннинг (англ. trail running) — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.

Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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