Как выбрать свой бег и не навредить суставам — вот с чего начать новичку

Бег может стать не только способом укрепить здоровье, но и источником радости. Если подойти к тренировкам без подготовки, можно навредить себе — особенно суставам и стопам. Поэтому перед стартом важно разобраться, какие бывают виды бега, как бегать с пользой и что надеть на первую пробежку.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег
Как бегать правильно
Правильная техника — залог комфорта и безопасности:
Смотрите вперёд, не опуская голову.
Руки согнуты под углом 90°, двигаются вдоль тела, а не поперек.
Плечи и кисти расслаблены.
Спина ровная, таз — в нейтральном положении.
Приземляйтесь на середину стопы — это снижает ударную нагрузку.
Техника влияет на всё: от чувства лёгкости до здоровья суставов.
Разные виды бега — выбери свой
На стадионе:
Спринт (100-600 м): тренирует скорость.
Средние и длинные дистанции (800 м — 10 км): развивают выносливость.
Бег с препятствиями: требует координации и силы.
Эстафета: командный дух и стратегия.
Шоссейный бег: любим профессионалами и новичками. От коротких забегов на 5 км до марафонов в 42,2 км и даже сверхмарафонов на 100 км.
Пересечённая местность: трейлраннинг и кросс — выбор для любителей природы и экстрима. Тут и горы, и вода, и непредсказуемость ландшафта.
Новичкам на заметку
Перед первой пробежкой:
Проверьте здоровье. Даже легкие нагрузки могут усугубить скрытые болезни.
Выберите время и место. Утренний парк или стадион — главное, чтобы было удобно.
Разминайтесь и заминайтесь. Это снижает риск травм.
Перекусите заранее. Не бегайте на голодный желудок.
После бега — вода и еда.
Не бегайте каждый день. Дайте телу восстановиться.
Следите за сном и самочувствием.
Пропускайте тренировки при плохом самочувствии или погоде.
Экипировка: комфорт начинается с ног
Также помогут:
Компрессионные носки или гетры: улучшают кровообращение и снижают травматизм.
Одежда по погоде: синтетика для жары, многослойность — для холода.
Самое важное — кроссовки. Они должны обеспечивать амортизацию и защиту суставов. Можно дополнить их ортопедическими стельками, например, GloboTec Comfort Sports Run от BAUERFEIND.
Уточнения
Трейлраннинг (англ. trail running) — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.
Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.