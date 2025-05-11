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Как накачать мощный пресс за месяц — без скучных скручиваний

1:20
Спорт

Мощный рельефный пресс за 30 дней — звучит как рекламное обещание, но при правильном подходе это вполне реальный старт для заметных изменений. Главное — понять, что одними упражнениями тут не обойтись.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Пресс не появится, пока его скрывает жировая прослойка, поэтому питание выходит на первый план. Уменьшите количество быстрых углеводов, добавьте белка, овощей и воды — создавайте дефицит калорий, чтобы тело начало использовать запасы.

Что касается тренировок, забудьте про бесконечные скручивания. Эффективнее включать в работу всё тело и прокачивать мышцы кора функционально. Планка, "велосипед", подъёмы ног, "альпинист" и динамичные упражнения вроде бурпи — то, что нужно.

Работайте качественно, по 15-20 минут, через день, давая мышцам восстанавливаться. И не забывай про кардио — быстрая ходьба, бег, велотренажёр или интервальные тренировки ускорят жиросжигание и приблизят рельеф.

Через месяц вы почувствуете, как укрепился корпус, улучшилась осанка и подтянулся живот. Да, 30 дней — это только начало, но если вложиться по-настоящему, результат вдохновит продолжать. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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