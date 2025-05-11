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Проснулся — похудел: секрет утренней зарядки от фитнес-эксперта

Спорт

Утро — идеальное время для того, чтобы запустить метаболизм, проснуться по-настоящему и начать сжигание жира.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в разговоре с Men Today рассказала, какие упражнения помогут привести тело в тонус, улучшить настроение и сделать фигуру более подтянутой — даже если времени до работы совсем немного.

Почему тренировка натощак — это эффективно

Ротач объясняет: утренние тренировки натощак могут быть особенно полезными для жиросжигания. Когда в организме нет легкодоступной глюкозы из недавнего приема пищи, он обращается к запасенному жиру как источнику энергии. Это делает короткую зарядку не просто пробуждающей, а по-настоящему полезной для тела.

Кроме того, физическая активность с утра повышает уровень дофамина и других нейромедиаторов, отвечающих за бодрость и хорошее настроение. Это значит, что вы не только проснетесь быстрее, но и начнете день в хорошем эмоциональном состоянии.

Упражнения, которые работают

Ротач рекомендует простую, но эффективную связку движений, не требующую оборудования:

  • Отведение ног — активирует ягодицы и заднюю поверхность бедра.
  • Планка на коленях — укрепляет корпус и помогает проснуться всем мышцам.
  • Бег на месте с высоким подниманием бедра — разгоняет пульс и запускает сжигание калорий.
  • Приседания с прыжками — добавляют кардио-нагрузку и включают мышцы ног.
  • Подъем ног — работает с прессом и нижней частью живота.
  • Наклоны — улучшают гибкость и пробуждают позвоночник.

Результат — уже через пару недель

Регулярное выполнение этой короткой зарядки может заметно подтянуть тело, улучшить осанку и зарядить энергией на весь день. Главное — регулярность и движение с удовольствием. Даже 10-15 минут утром могут запустить каскад полезных процессов в организме, от обмена веществ до гормонального баланса.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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