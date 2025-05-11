Сутулость, прощай: эксперт назвала упражнения, которые творят чудеса с осанкой

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правильная осанка — это не только красиво, но и важно для здоровья. Сутулость, скованность, боли в пояснице и шее — всё это последствия слабой спины.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Исправить ситуацию можно, начав с простых, но эффективных упражнений. Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась с Men Today своим списком лучших движений, которые укрепят спину, улучшат осанку и вернут телу уверенность.

Упражнения, которые работают

Для начала — наклоны с руками за головой. Это базовое упражнение активизирует мышцы-разгибатели спины и помогает выстроить правильную вертикаль.

Низкие подтягивания — отличная альтернатива турнику, если вы пока не можете поднять весь вес тела. Они включают в работу широчайшие мышцы спины и помогают развить силу верхней части корпуса.

Подъём и удержание ног задействуют нижнюю часть спины и мышцы пресса. Подъём таза и обратная планка развивают глубинную стабилизацию корпуса — ключ к красивой, уверенной осанке.

Необычное, но эффективное: упражнение у стены

Самым неожиданным упражнением в подборке Ротач стало движение у стены. Для него нужно встать в угол комнаты, упереться локтями в стены по обе стороны, слегка провалиться вперёд, затем с усилием сводить лопатки, включая работу ромбовидных и трапециевидных мышц. Простое по технике, но весьма действенное для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

