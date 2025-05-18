Эти тренировки защитят женщин от страха: врачи рассказали о профилактике рака груди

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперты уже давно предупреждают, что физическая активность является одним из основополагающих факторов, когда речь идет о снижении как риска рака молочной железы, так и вероятности возникновения его самых тяжелых последствий.

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"Как минимум, нам следует заниматься умеренной активностью по 30-60 минут пять раз в неделю. Если же активность интенсивная, то 30 минут пять раз в неделю будет достаточно", — отметил доктор Гарсия.

Он уточнил, что зачастую наш образ жизни не позволяет нам тренироваться по пять раз в неделю. В таких случаях мы можем аккумулировать недостающее время в другой сессии, например, сосредоточившись два с половиной часа в выходные.

Что касается наиболее полезного вида упражнений, Гарсия советует: "тот, который нравится каждой женщине. Важно, чтобы он нам нравился, потому что мы должны включить его в нашу повседневную жизнь".

Уточнения

Молочные железы (грудные железы у млекопитающих, лат. mamma, др.-греч. μαστός [mastos]) — парные железы внешней секреции, находящиеся в составе репродуктивной системы млекопитающих и отвечающие за выработку молока — питательной жидкости для вскармливания потомства (лактацию).

