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Лишний вес исчезнет за месяц: вот как тип тренировки и время суток влияют на похудение

2:03
Спорт

Исследования показали, что занятия спортом вечером и ночью могут быть более полезны для борьбы лишним весом и с диабетом 2 типа.

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

В исследовании, опубликованном в Журнале Международного общества спортивного питания, 23 здоровых участника выполняли аэробные и анаэробные упражнения утром и днем.

Результаты показывают, что вечерние упражнения оказывают более положительное влияние на регуляцию уровня сахара в крови благодаря тому, как наш организм реагирует на разное время суток.

Ключ к разгадке кроется в хронобиологии — науке, изучающей, как внутренние ритмы организма, такие как сон и обмен веществ, синхронизируются с внешними циклами, такими как день и ночь. Согласно этому исследованию, различия в чувствительности к инсулину и утилизации глюкозы могут объяснить, почему занятия спортом во второй половине дня более эффективны.

Значительное количество исследований подтверждают, что вечерние или ночные упражнения могут быть более эффективными, чем утренние, для улучшения различных метаболических параметров, таких как гликемический контроль, артериальное давление и липидный профиль.

Методы вмешательства на основе хронобиологии становятся перспективным инструментом для лечения метаболических заболеваний. Подбор упражнений под время суток может усилить их пользу при таких заболеваниях, как диабет 2 типа или ожирение, оптимизируя регуляцию уровня сахара в крови и другие метаболические процессы.

Хотя эти результаты многообещающие, эксперты подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять, как время суток влияет на метаболическое здоровье. Они отметили, что этот подход, основанный на хронобиологии, может стать ключевым инструментом в борьбе с метаболическими заболеваниями и переходе к более персонализированной и эффективной медицине.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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